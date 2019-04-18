傅崐萁出獄 上千人監獄門口高呼：太陽神重返花蓮發光

2019-04-18 11:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁今天出獄，有近千名花蓮人前往監獄門口接風，高呼：「太陽神重返花蓮發光、發熱！」傅崐萁與縣長徐榛蔚在熱情的支持者簇擁下登台演說，以往雙頰豐潤的他，身形明顯比入獄前消瘦許多，在媒體詢問下針對國民黨的總統參選人都表達支持，隨即前往帝君廟參拜吃麵線過霉氣。

對於國民黨有眾多人選表態參與總統大選，傅崐萁也針對朱立倫、王金平與韓國瑜3人都做了正面的評價，並在媒體詢問下才得知郭台銘也要參選，傅說，「郭台銘可能是未來達成美國、中國與台灣實質和平的人選、全面安定」，因為郭與美國總統川普「BODY BODY」是好哥們，可以進入白宮東廂；郭也可得到北京的支持，尤其跟北京相當關係密切，他相信最後一定整合成一組最好的人選。

傅崐萁穿著白襯衫深藍外套西裝褲，戴著口罩在上午9點多走出監獄，與妻子、花蓮縣長徐榛蔚深深擁抱後，熟悉的出場主題曲「檀島警騎」再度響起，傅向現場群眾揮手，被熱情的支持者簇擁的寸步難行，看起來氣色相當好，但比起入獄前消瘦許多，現場有支持者要求傅：「選立委」，讓也前來接風、爭取國民黨立委黨內初選的黃啟嘉相當尷尬。

傅崐萁說，人生有成功、有失敗、有快樂、有悲傷，感謝上天讓他有這麼多學習、成長的機會，讓他接受這麼多的考驗，讓他成長，這段期間他讓自己沈澱、深自的反省檢討，他要學習的地方還很多，但他總是掛念著花蓮人是否過得好，他昨天就擔心今天會下大雨，還好是個晴天。台下也高喊：「縣長是我們的太陽神」。

包括花蓮縣體育會、藍天團結聯盟、花蓮東大門夜市、花蓮13鄉鎮長、正副議長、各宮廟、社團、農會等地方重要人士都到場接風，吉安鄉長游淑貞強調現場都沒有動員，都是花蓮人感念傅崐萁過去十幾年來的付出，自動自發的到場迎接傅縣長，給傅縣長一個溫暖，花蓮警方估計現場約800到1000人之間。

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