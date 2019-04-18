傳傅崐萁想重返國民黨選國會龍頭 恢復黨籍申請公文被壓在組發會

2019-04-18 15:22

〔記者施曉光／台北報導〕前花蓮縣前縣長傅崐萁今日出獄，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏受訪時公開呼籲黨中央應該讓傅重返國民黨並提名擔任不分區立委，角逐國會龍頭寶座，但據了解，花蓮縣黨部去年12月就已將傅崐萁申請恢復黨籍案陳報黨中央，但公文一直被壓在組發會，對於是否召開中央考紀會討論傅案，目前黨中央也還要再考慮，至於不分區立委問題，黨內認為更是「不可能」，因為傅妻徐榛蔚去年已被國民黨提名並當選花蓮縣長，如果再給傅崐萁不分區，社會觀感恐怕不佳。

黨內人士並指出，國民黨主席吳敦義至今沒有承諾給任何人不分區立委，況且總統選舉的局目前都還未確定，不可能討論不分區的問題，而且不分區提名作業辦法也都還未提報中常會。

傅崐萁過去擔任立委時還是國民黨員，2009年因違紀參選花蓮縣長被國民黨開除黨籍，後來傅崐萁曾經一度透過前國民黨榮譽主席吳伯雄轉達希望重返國民黨，但遭當時黨主席馬英九拒絕，因此沒有遞出恢復黨籍申請，直到去年九合一選舉後才申請，經花蓮縣黨部考紀會通過後陳報黨中央，期間傅崐萁還託請很多人向黨中央反映，但他的黨籍恢復申請案公文一直被壓在組發會辦公室，沒有轉給中央考紀會處理。

據了解，組發會所持立場為當時適逢選舉過後，傅崐萁又還在受刑期間，如果予以恢復黨籍，無論對國民黨或傅本人，都不是好事，如今傅雖已出獄，對於是否放行，黨中央還要再做考慮。

黨內人士指出，目前花蓮縣黨部主委並非黨中央指派，而是經由黨員直選產生，在地方被視為傅崐萁的人馬，當然積極在幫傅崐萁敲邊鼓。

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