曝韓國瑜從沒打算選總統 段宜康：只為配合吳敦義打趴「他」

2019-04-18 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨從國民黨主席吳敦義手中，獲頒黨內榮譽狀，並表態投入黨內總統初選，且不接受徵召。民進黨立委段宜康的同名臉書粉專也貼文發表個人看法。

段宜康表示，吳敦義早沒打算自己選，「唯一原則就是不讓朱立倫代表國民黨選總統」，並指高雄市長韓國瑜從沒打算選總統，「默許韓粉造勢，只是為了配合吳敦義，把國民黨『正規軍』朱立倫打趴。

段宜康認為，吳的黨中央為郭的黨員身分「解套」；韓為郭「宣布參加黨內初選造勢」，「分明是寫好的劇本」，另稱郭的民調「贏不了」韓，「所以也不會有什麼『徴召登記』」。

段宜康預測，「接下來請大家準備迎接國民黨『吳郭魚』人民幣+新台幣主宰的時代」。

底下網友見狀紛紛好奇，「精闢」、「斷（段）半仙」、「所以國民黨會誰出來」、「那台灣怎麼辦，真的還蠻憂慮的」。

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