焦點評論》郭董參選 吳敦義一桃殺三士

2019-04-18

記者施曉光／特稿

鴻海董事長郭台銘前天表態考慮參選總統，在台灣政壇投下震撼彈，但其參選就一定經國民黨內初選程序，不接受徵召的說法，等同堵住韓國瑜「被動上轎」的唯一路徑，難不教人聯想，就是搶在韓國瑜自美返台前捷足先登「卡韓」，加上吳敦義大動作配合頒授郭台銘「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，給予原本「妾身未明」的郭台銘一個「黨員」身分的「認證」，形同正式打開人選底牌，也印證近日傳聞吳敦義心中的最強人選其實就是郭台銘，而非先前所謂萬分之一可能要徵召的韓國瑜。

吳敦義曾被傳有所謂「一桃殺三士」的計謀，原來這套劇本並非拱韓卡朱、王，而是用郭台銘來擋朱、王與韓，郭的出場，恐怕就是吳敦義二○二○大計的最後一塊拼圖。

一旦郭台銘取得參與初選賽的身分資格，加上郭已宣布要循初選程序，不接受徵召，意味先前國民黨傾向停辦初選改行徵召的風向可能出現變化，韓國瑜進入二○二○賽局的可能性也大減。

根據黨內傳聞吳敦義與馬英九私下敦促郭台銘參選，以及郭台銘一再訴求應辦初選、不要徵召的情況來研判，顯然韓國瑜並非吳敦義心目中「無懈可擊的人選」，拱韓媒體所推動的「徵召大戲」因此遇阻，對表態參選的王金平和朱立倫則有一個公平競爭的交代。

不過，郭台銘要登記成為參賽者，很難因為吳敦義開闢「特殊通關禮遇」，幫忙「驗明正身」，就可杜外界悠悠之口，畢竟依照黨內規則，郭台銘連參加初選登記的積極資格都沒有，一般黨員必須入黨或是回復黨籍滿四個月，且依規定繳納黨費，才可申請提名登記，若連具有積極資格的韓國瑜，接受黨中央「徵召初選」都會引來朱、王質疑，為何不具備積極資格的郭董就能享受特權待遇？

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