封6年！ 太魯閣九曲洞步道24日試行開放

2019-06-17 17:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮太魯閣國家公園內熱門景點的九曲洞步道，是太魯閣峽谷最精華路段，景緻鬼斧神工，但過去經常傳出落石砸傷遊客，自2013年以後封閉至今。太魯閣國家公園表示，九曲洞封閉後進行步道整修，興建明隧道、新增水景隧道等設施改善工程，原訂暑假開放，提前於下週一6月24日起試行開放，希望讓遊客在相對安全的環境欣賞太魯閣峽谷。

全長2公里的九曲洞步道，原本是中橫公路舊道，1996年公路局新建1200公尺長九曲洞隧道完工，原有舊隧道轉為人行步道，讓遊客用雙腳親近太魯閣峽谷最精華的路段，可以欣賞壁立千仞的「一線天」美景，步道鑿穿山腹的大理石而行，腳下是湍急的立霧溪水，景緻優美，每年吸引大批國內外遊客覽勝。

不過，在中客團旅遊人數暴漲的2008年以後，太魯閣每日入園一度攀高到5、6000人之譜，原本步道上方岩層會自然發生的落石，也因遊客變多，砸傷人的「機率」攀高，太魯閣國家公園不得不在2013年封閉整修。

太管處表示，即將在6月24日試行開放的九曲洞步道，需由九曲洞隧道西洞口（台8線173.7K）進入，開放路段700公尺，無法直通步道東口，需原路折返。

完成整修的九曲洞隧道除了特別設計的拱形水泥景觀明隧道，還有一段新做的水景步道可從現有的步道路面往溪谷下行，可以從較低的位制更親近峽谷，聆聽立霧溪激流切穿峽谷的轟轟水聲，不僅是大眾化的景觀步道，也是戶外的地質教室。

太管處呼籲，九曲洞步道入口（台八線九曲洞隧道西口）因腹地有限，沒有劃設停車格，因此遊客如自行開車，需把車輛開到合流（170.7K）、綠水（171.4K）停車，再往東徒步約2到3公里可到，或是搭乘太魯閣客運、花蓮客運班車，從綠水站搭乘到九曲洞站，或直接搭乘公車從花蓮車站到九曲洞站，每日從上午8點至晚上6點，計46班次的公車停靠九曲洞，包括往天祥23班次、往太魯閣23班次；至於遊覽車遊客則在九曲洞明隧道臨時停靠站上下車。

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