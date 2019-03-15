等了6年！太魯閣九曲洞最快暑假見客

2019-03-15 10:50

［記者王峻祺／花蓮報導］緊鄰立霧溪，與太魯閣燕子口步道同列可近距離賞危崖深谷、峽谷奇岩的知名景點九曲洞，歷經6年景觀明隧道工程，目前已趨完工，步道外雖架起重重圍籬，但早止不住遊客想要一探深谷磅礡氣勢的渴望。太魯閣國家公園管理處表示，九曲洞最快暑假對外開放，還新闢貼近溪谷的91公尺水景步道，轟隆水聲將不絕於耳。

太魯閣知名景點九曲洞，步道原長1320公尺，因山壁崩塌嚴重，2013年封閉後隨即進行整治，耗時6年、投入逾4億多元的經費，完成長約700公尺的步道，並避開其中一段易落石區，下切舊公路開闢另一條水景步道，讓遊客更貼近立霧溪谷。

昔日九曲洞被稱為「太魯閣峽谷最精華路段」，兩岸山壁緊峙，距離僅21公尺，向下俯瞰是湍急溪水，加上大理石岩壁上的斷層、節理、褶皺等地形及岩生植物，宛如是座戶外地質生態教室。

暑假即將對外開放的九曲洞步道，位於700公尺處的九曲蟠龍，是峽谷中最窄路段，又名一線天，兩岸岩壁逼近，幾乎讓人有種伸手就可抵對岸的錯覺，還能感受「峽谷效應」所形成的強風，看著水霧枯葉及經陽光透視折射的塵土，跟隨上升氣流短暫停留峽谷。

太管處副處長張登文說，民眾期待的九曲洞步道，目前僅剩配電及標示工程，預計暑假就能開放，但東端坍塌嚴重，仍採西進西出，因步道新增3處明隧道、1處水景步道及數張落石防護網、公廁與臨時辦公室等設備，安全性大幅提升，步行時暫不需戴安全帽。

他強調，九曲洞隧道口新設明隧道空間，長約56公尺、寬為25.5公尺，是雙向雙車道公路，提供大客車臨停和迴轉，但因小客車及機車停放空間有限，未來會規劃完整交通動線，除遊覽車鄰停接駁遊客外，建議自駕車輛可停放綠水遊憩區。

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