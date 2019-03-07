小心！太魯閣牌樓落石如雨下 入夜建議避行中橫山區

2019-03-07 22:39

［記者王峻祺／花蓮報導］中橫山區連日陰雨綿綿，位於台8線185.5公里處的太魯閣牌樓上方，今晚8點左右掉落許多零星落石，157公里處今天稍早也傳落石佔用道路、148.5公里處則從山壁流出土石泥流，經公路總局緊急清除後，並未影響交通。公路總局呼籲，根據氣象預報，雨勢還會持續，建議用路人夜間避行山路。

距離公路總局第四區工程處太魯閣工務段辦公室不到1公里路程的太魯閣口，今晚發生落石意外，數顆約足球大小石塊、加上零星土石掉落路面，所幸並未造成人員傷亡，也未及殃及太魯閣知名地標「太魯閣牌樓」。

張宇博工務段長張宇博說，閣口上方是陡峭岩坡，因長年風化，加上連續一週陰雨綿綿，雨水滲透進岩層後造成磨擦力變弱，才會發生落石。

張宇博說，由於近日夜間氣溫驟降，熱脹冷縮之下經常發生落石，雨後大太陽的中午、下午，則會提高落石機率，而根據氣象預報，春雨還會持續一段時間，建議民眾行駛山路應隨時注意路況，尤其夜間盡量避免進入山區。

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