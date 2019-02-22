中橫華祿溪路段9天連4坍 今晚起夜間預警性封路

2019-02-22 18:18

首次上稿 17:20

更新時間 18:18 更新夜間預警性封路日期

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台8線中橫公路148公里處華祿溪橋路段14日大規模坍方後，接連在20日、21日8點及今天早上9點左右發生持續間歇性落石，公路總局今晚6點起至3月1日實施關原至洛韶段的預警性夜間封路，白天自上午8點起，每2小時放行一次，堆疊貨櫃擋牆、施作擋土牆。

中橫華祿溪橋路段上方屬岩層交界處，遇外力或水分浸入易發生「解壓」作用，造成壓力弱的岩層崩落，崩落點在稜線上，高度約300多公尺，受到近日降雨、地震及放晴豔陽等氣候影響，導致間歇性落石不斷，自14日起，9天來已坍4次。

公路總局太魯閣工務段段長張宇博說，目前路段維持單線雙向通車，已派員在現場監控警戒，由於落石狀況仍不穩定，為確保路段安全，將採貨櫃工法，計畫在坡腳堆疊12個貨櫃作成擋牆，同時施作擋土牆，避免落石直接砸到路面。

張宇博說，待落石穩定後，會進行刷坡工程，目前因夜間視線不佳無法監控，即日起至3月1日，關原至洛韶段夜間預警性封路，晚上6點至隔日上午7點禁止人車通行，白天8點起因施工期間現場有交通管制，每2小時放行10分鐘。

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