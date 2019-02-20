錐麓斷崖岩層脆弱落石頻傳 公路總局擬規劃明隧道

2019-02-20 16:29

［記者王峻祺／花蓮報導］中橫公路17日在176.1公里處發生落石砸公車意外，公路總局隨即勘查錐麓斷崖附近上邊坡岩層，發現落石來源疑似自數百公尺高的陡峭山壁，加上近年岩層風化解壓致土石鬆動，導致落石頻傳，今年將擬明隧道規劃設計，延伸錐麓隧道的整體性，保障用路人安全。

2016年1月，中橫176.3公里處，發生近萬平方公尺陡峭邊坡大規模坍方，導致錐麓隧道口崩塌，阻斷雙向交通，搶災過程落石又如飛彈持續落下，貫穿機具板金，公路總局歷經長達半年修復，才穩定老舊岩體及隧道頂拱壁。

不料，位於錐麓斷崖附近的陡峭岩層風化解壓迅速，加上地震等外力影響，零星落石不斷，嚴重影響用路人安全，17日更發生落石砸公車意外，險象環生，第四區養護工程處太魯閣工務段以UAV（無人飛行載具）勘查上邊坡後，決定將斷崖下方等路段，納入今年明隧道規劃的設計範圍內。

太魯閣工務段長張宇博說，錐麓斷崖路段均屬陡峭岩壁，工務段近年持續加強巡查頻率，因落石頻傳，加上3年前錐麓隧道口的大崩塌，近日已盤點附近易落石路段，研擬防治對策，將進行明隧道規劃設計，延續原錐麓隧道及明隧道的長度。

他說，中橫在過去3年，也完成74處邊坡保護及落石防治作業，其中包含台8線172.2公里處鋼洩槽工程、176.5公里處燕子口災害路段及181.4公里處白沙橋災害路段改線作業，大幅降低公路落石及致災情形。

另外，在148.5公里處的華祿溪橋路段，因上方邊坡為岩層交接處，遇到外力或水分滲入，易出現「解壓」作用，造成岩層崩落，14日發生崩塌後，今又掉落數顆辦公桌大小的落石，太魯閣工務段不排除未來仍有落石可能性，除已進行緩衝擋土牆工程，也將研議設置預防性防護措施及邊坡保護工法。

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