獨家》台灣屋脊的破壞工程 護國神山被挖到「禿頭」！

2019-05-02 12:00

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣國家公園境內景觀優美，公路兩旁均屬「特別景觀區」，位於海拔3000多公尺高的中央山脈群，稜脊植披生態豐富，但鄰近合歡山區的其中一座小山頭，近期被公路總局以「災害搶修工程」為名開挖，讓原本翠綠山頭變如「禿頭」，環團質疑工程浩大已非災修目的，痛心護國神山遭挖、破壞台灣屋脊；太魯閣工務段回應，已暫時停工，將邀相關單位再次會勘研議。

位於太魯閣境內、台14甲線37公里處，屬大合歡地區，第四區養護工程處太魯閣工務段目前正在一旁邊坡進行災修工程，進駐怪手等重大型機具，半座小山頭植披則已遭挖除，留下大片土石，上頭滿是載運塵土的輪胎痕。

台灣生態學會志工到場發現後，痛批這是「台灣屋脊的破壞工程」，訝異被列入國家公園特別景觀區的山脈群，竟能公然開挖，破壞原有植披生態，強調這些都是經過幾次冰河時期後，殘留於台灣高山的特有或原生種，是合歡高山植物的重要生育地。

台灣生態學會理事長楊國禎說，志工詢問工程人員，得知要進行道路拓寬，但根據「國家公園法」規定，特別景觀區指無法以人力再造的特殊自然地理景觀，嚴格限制開發行為，這樣的破壞工程應該要執行預先評估環境影響作業。

他強調，中央山脈是護國神山，如同台灣的心臟區位，擁有豐富生態、人文及自然地景，太魯閣國家公園管理處、公路總局、林務局等相關單位在進行任何工程前，都應緊密橫向溝通協調，絕不容許因人為等需求，任意破壞生態自然地景。

太管處表示，施工前曾進行會勘，太管處已依「國家公園法」，要求公路總局辦理國家公園範圍內預先評估環境影響作業，但未依會勘應辦事項，即逕施工，目前已要求停工，依法定程序辦理作業。

太魯閣工務段長張宇博說，台14甲線37公里處上邊坡風化及落石坍方嚴重，且位於急彎及路況狹窄處，雪季期間常有路面結冰，時有車輛失控打滑等交通事故，因此於4月15日辦理邊坡保護工程時，一併改善彎道線形。

他說，為求謹慎目前已暫停「交通改善部分工程」，5月8日將邀集相關單位、當地居民及旅遊運輸業者，再次現勘研商，再行評估後續處置作為。

台14甲線37公里施工前照片。（圖解取自Google Earth 街景圖）

位於海拔3000多公尺高的中央山脈群，稜脊植披生態豐富，但鄰近合歡山區的其中一座小山頭，近期卻被公路總局以「災害搶修工程」為名開挖，讓原本翠綠山頭變如「禿頭」，環團質疑工程浩大已非災修目的，痛心護國神山遭開挖、破壞台灣屋脊。（圖由台灣生態學會提供）

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