最新QS世界大學排名 台16所大學上榜、台大擠進前70名

2019-06-19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國QS公司今（19）日公布2020《QS世界大學排名》，台大與清大分別以第68名及173名擠進排行榜前200名，其中台大的排名已連續2年提升。

綜合媒體報導，本次《QS世界大學排名》綜合「學術聲譽」、「雇主聲譽」、「教師論文引用數」、「師生比」、「國際教師比率」及「國際學生比率」等6項指標進行排名。此次台灣有16所大學擠進前1000名，其中6所大學排名提升，7所下降。

據全球逾9.4萬名學者調查反饋，台灣16所上榜的大學中，有4分之3在「學術聲譽」指標上的分數提高，但同時也有75％的大學在「國際學生比率」上是下降的；不過若從「雇主聲譽」指標來看，有7成5的上榜大學表現得比去年還要好，其中包括台、清、成、交分別以第68、129、152與160名擠進該指標全球前200名。

報導指出，2018/2019年有5.68萬名國際學生來台讀書，是歷年來人數最多的一年，但從12所台灣入榜的大學來看，比例卻是降低的。

不過對此QS研究總監索特（Ben Sowter）則說：「去年全球出生率是歷史第3低，勞工短缺，台灣的高等教育體系因尋求創造一個繁榮的經濟 - 社會 - 未來，而成為了寶貴的資產，最近的政府政策措施已明確表明臺灣正在努力積極利用這一項資產。它成功的吸引並留住聰明、有動力的年輕人，國際學生人數較去年增長了27％。」

「任何對年輕菁英開放的地方，都會引起一直在尋找技術熟練員工的企業之關注。」索特認為，台灣在「雇主聲譽」上進步成長，恰恰減少希望在台留學的學生所面臨之障礙，儘管其他地方積極發展國際化，使得台灣國際化整體進步空間沒那麼顯著，但它肯定會朝理想方向發展。

本次《QS世界大學排名》前十名中，一至三名已經連續4年分別由美國的麻省理工學院、史丹佛大學和哈佛大學拿下，4到10名則分別為英國牛津大學、加州理工學院、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、劍橋大學、倫敦大學學院、倫敦帝國學院及美國芝加哥大學。此外，亞洲名次最高大學為新加坡國立大學（第11名），而北京清華大學則以第16名為中國最高學府。

台灣入榜《QS世界大學排名》前1000名大學分別為（前者數字是2020年排名，後者則是2019年）：

1. 台灣大學（69 / 72）

2. 清華大學（173 / 163）

3. 成功大學（225 / 234）

4. 交通大學（227 / 208）

5. 台灣科技大學（251 / 257）

6. 陽明大學（287 / 292）

7. 台灣師範大學（331 / 308）

8. 台北醫學大學（379 / 362）

9. 中山大學（410 / 402）

10. 中央大學（427 / 415）

11. 長庚大學（484 / 429）

12. 台北科技大學（511-520 / 561-570）

13. 政治大學（551-560 / 601-650）

14. 高雄醫學大學（651-700 / 未上榜）

15. 中興大學（651-700 / 651-700）

16. 中正大學（801-1000 / 801-1000）

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