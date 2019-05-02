台大申請放榜 預分發使備取人次大減438

2019-05-02 12:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今公布108學年個人申請結果放榜，因首度採取校內聯合分發，95％科系不能重複錄取，降低校內重榜問題，最後有1640人次正取，備取人次剩1100，比去年的1538人次還大減438。

台大註冊組主任李宏森表示，今年台大個人申請招生名額1642名，而去年因發生校內科系的面試、筆試衝堂情況，今年採取招生新制來改善，如先讓考生登記口試時間，並有10個科系參與共同筆試，最後在排序時，首次採取「校內聯合分發」，取消過往考生一次可錄取多個台大科系的情況，一次只能「正取」單一科系，成功解決衝堂問題。

李宏森統計，沒聯合分發前，去年備取人次有1538，今年新制後，備取人次降到1100，而該制度主要是讓考生自己排序申請的台大科系志願，因此也有高達79％的考生因此分發到第1志願，同時過往常提的「台大5冠王」等學霸重複錄取台大科系的情況已不再。

至於科系方面，李宏森發現，今年醫學系申請有50名額，50人都是4科滿級分，0備取；醫學系公費生則有12名，錄取生中有4科59級分，備取2人；缺額情況則是醫工系缺5人，主因是該系參加共同筆試，讓考生可與其他科系重複選擇，加上該系報名2階段的考生不多僅46人，招生名額15人，最後備取用光仍有缺額。

另，在弱勢生優先錄取上，李宏森表示，今年有18個學系辦理，有7人符合資格，但其中2人成績優異以一班生錄取，1人以一班生身分遞補，真正用到弱勢優先錄取只有2人，另2人未錄取，未來擬再加強，如明年申請階段將推「台大希望組」入學，保留弱勢名額、加強台大對社會的公益性。

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