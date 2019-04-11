臉書又出招！貼文加入「信任指標」打擊假消息

2019-04-11 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕假資訊在社群媒體層出不窮，臉書產品管理副總裁羅森公佈了一項新政策，公司為打擊假新聞，將在訊息動態上加入「信任」指標。

綜合外電報導，2016年以來，臉書和旗下服務平台常出現不當消息內容，臉書一直在使用「刪除」、「減少」和「通知」策略，用戶若建立不公開社團，仍可散播假訊息或濫發暴力行為相關內容，因此臉書將更嚴厲管制社團違規貼文。

臉書產品管理副總裁羅森（GuyRosen）透露，所有違規的貼文都會被下架，當中值得注意的是，臉書將「提供用戶額外資訊」，讓使用者清楚知道自己想要獲取何種資訊，臉書也會另外新增「社團品質」功能，獨立事實調查員負責審核，會把有疑義的貼文額外加註、移除或註明為「錯誤資訊」，也會檢視社團管理員核定或拒絕的貼文是否違規。

由全球新聞組織聯合組成「信任專案」（Trust Project）開發的「信任」指標，未來將在動態消息加入，提供新聞機構的道德、公正和正確性相關資訊。羅森說：「這個工具幫助人們通過驗證帳戶取得資訊，避免偽裝成高調的詐騙者。」

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