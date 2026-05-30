蔡壁如開戰黨中央！柯文哲怒轟：不要說別人放話你自己呢？

柯文哲今天再批蔡壁如，「有事你到中央黨部，大家面對面討論，不要說人家在放話，那你自己不是上面一直在放話！」（記者蔡淑媛攝）

民眾黨內鬥加劇，中央委員蔡壁如日前質疑民眾黨放話文化，遭柯文哲留言質疑為何不在中央黨部說，對此，柯文哲今天再批蔡壁如，「有事你到中央黨部，大家面對面討論，「不要說人家在放話，那你自己不是一直在放話！」

柯文哲今天陪同黨籍議員參選人劉芩妤到水湳市場拜票受訪回應，蔡壁如是中央委員，本人就能出席中央委員會，如果有意見，要見秘書長、黨主席，其實在中央委員會去談就可以了，「哪裡需要到外面去晃！」

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柯文哲愈說愈氣，再對蔡壁如開罵，那時候為什麼那麼生氣，你說人家沒有溝通、溝通不良、傳話混亂，「要不要講你自己！」

柯文哲再批蔡壁如宣佈參選彰化縣長沒有跟黨中央商量，「就突然丟出來，現在擺出一個態勢，說要看黨中央」，現在又說選就要黨中央處理，「說這種話，氣都氣死掉！」

柯文哲炮火再燒到彰化縣議長謝典霖，再指好幾年前謝參加民眾黨在彰化縣議會成立的黨團，然後又解散了，「以前就被擺過一道」，所以做這件事情要相當小心。

此外，柯文哲也批楊寶楨，沒有被黨徵召選議員，就退黨參選，開罵蔡壁如「她是一個退黨參選的人，你再帶她上節目，大家當然會火大！」

被問及是否要以黨紀處分蔡壁如，柯文哲又緩煩說「不用什麼事情都要黨紀的，政黨本來就吵吵鬧鬧」，認為有事拿出來討論，8、9成都可以解決掉，所以有事情就拿到中常會來，「你要怎麼吵，要怎麼弄，在內部解決嘛。」

有媒體再追問蔡壁如就是沒有要內部解決、透過媒體放話，柯文哲回應該媒體記者「你也不要這樣誹謗她啦，是不是！」

柯文哲今天陪同黨籍議員參選人劉芩妤到水湳市場拜票。（記者蔡淑媛攝）

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