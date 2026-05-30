赴日旅遊注意！ 薔蜜颱風加速北上 氣象粉專曝日本各地影響時間表

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析薔蜜對日本天氣影響，並列出日本地區受影響的時間。（圖擷取自臉書）

第6號輕度颱風薔蜜今晨2時約位於鵝鑾鼻東南東方1260公里之海面上，往西北轉北北西朝琉球南方海面進行，未來強度將增強，預測從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進的機率較大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析薔蜜對日本天氣影響，並列出日本地區受影響的時間。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，薔蜜漸北上 日本多地將受影響，薔蜜颱風今晚位於台東東南方約1340公里的海面上，持續朝西北方向移動。受惠於良好的海溫及海洋熱含量條件，強度正逐步增強，預計明天將成為中度颱風。

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粉專指出，路徑說明，薔蜜將沿著副熱帶高壓邊緣北上，預計下週一（6/1）下午至週二（6/2）凌晨期間通過日本那霸附近海域，隨後轉向東北並加速移動，下週二（6/2）下半天通過九州南方海域，週三（6/3）快速通過日本南方近海，朝日本東方海域遠離；對日本天氣影響，以目前預報資料研判，颱風中心將穿越沖繩本島及周邊離島，下週一（6/1）至週二（6/2）間須留意強風豪雨。

粉專續指，後續隨著颱風沿日本南方海域往東北移動，鹿兒島、熊本、高知、大阪、名古屋及東京等地，也將陸續受到颱風本體或外圍環流影響，可能出現較強陣風及大雨，不過，薔蜜由於移動速度相當快，因此各地受到颱風最明顯影響的時間大多落在半天至一天左右。

粉專直言，儘管如此，由於路徑對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響，這段期間有前往日本旅遊、出差或轉機計畫的朋友，須留意航班、鐵路及高速公路等交通系統可能出現延誤或調整情形。

粉專列出日本地區受影響時間：沖繩地區下週一（6/1）下午至週二（6/2）凌晨；九州地區（鹿兒島、熊本、宮崎）週二（6/2）全天；四國地區週二（6/2）傍晚至週三（6/3）上午；山陽地區（岡山、廣島、瀨戶內）週二（6/2）傍晚至週三（6/3）上午；京都、大阪週二（6/2）深夜至週三（6/3）中午；名古屋週三（6/3）白天；東京、靜岡週三（6/3）全天、茨城、福島、仙台週三（6/3）全天。

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