竹北市YouBike 6/1再添24站！納入桃竹竹苗TPASS優惠補助

竹北YouBike下週一起再添24站可用。（記者黃美珠攝）

新竹縣的公共自行車（YouBike）在竹北市出錢、縣府採購和建置下，下週ㄧ6月1日起，將再新啟用24個租賃站，這24個新站點都納入桃竹竹苗通勤定期票（TPASS）的優惠補助範圍，民眾持定期票刷卡，就可享受不限車種前30分鐘免費的優惠。後續還有25站，縣府和市公所正緊鑼密鼓現勘與規劃中。

縣府交通處長姜禮仙說，這次新增的24站採「東區加密、西區填白」來規劃。也就是在人口稠密的竹北東區，針對住宅區、學校、產業園區等周邊進提升密度。在竹北西區，除於住宅區周邊設置，也著重於公共運輸的網絡結構補強，結合公車路線，發揮複合式綠色運輸的效果。

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而24個新站點分別在：「新溪街與276巷口」、「白地蔬菜集貨場」、「下庄口」、「昌益科技產發園區（中華路）」、「光明6路中華路口」、「環北路新光1街口」、「廣4廣場停車場」、「廣8公園」、「公兒23公園」、「光明6路東1段嘉豐7街口」、「光明6路東1段高鐵7路口」、「嘉豐11路復興1街口」、「文興路2段高鐵2路口」、「東興國中（嘉豐7街）」、「縣政九路科大1路口」、「新竹縣第2運動場」、「自強北路勝利8街口」、「AI 智慧園區（勝利8街）」、「文興國中」、「光明6路與自強北路口」、「嘉豐5路復興3路口」、「六家生肖公園」、「興隆路嘉豐5路口」，以及「嘉豐南路六家7路口」。

竹北YouBike下週一起再添24站可用。（記者黃美珠攝）

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