為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    港都旅行遇見命定貓 高雄酒店全國首創旅貓相遇空間

    2026/05/30 10:47 記者陳文嬋／高雄報導
    港都旅行遇見命定貓。 （市府提供）

    港都旅行遇見命定貓。 （市府提供）

    港都旅行遇見命定貓！高雄市動物保護處今攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間，由燕巢動物關愛園區2隻親人貓咪擔任駐店星級「旅貓」，與來自世界各地旅人相遇，展開溫暖相伴的美好緣分。

    動保處推動動物送養溫柔革命，攜手英迪格酒店推出城市相遇計畫，將酒店大廳打造旅貓相遇空間，巧妙運用城市旅宿放鬆、未知驚喜場域，創造旅人與旅貓自然相遇的生活場景，顛覆傳統流浪動物送養伴隨悲情與急迫救援的沉重標籤，讓人貓自然相處，在溫暖陪伴下，成為領養可能。

    首波主打星由燕巢動物關愛園區2隻親人貓咪擔任駐店星級「旅貓」，為動保處精心挑選不怕生、愛撒嬌貓咪擔任「貓咪大使」，無論是貼著櫥窗討摸，還是慵懶、愛呼嚕，都能融化疲憊旅人的心。

    農業局長姚志旺表示，「或許，你只是預訂了一晚的住宿，卻在這裡找到了願意相伴一生的家人」。今天起歡迎各地旅人來到高雄中央公園英迪格酒店，給自己、也給城市旅貓一個機會，一起遇見專屬陪伴靈魂。

    高雄市動保處攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間。（市府提供）

    高雄市動保處攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間。（市府提供）

    高雄市動保處攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間。（市府提供）

    高雄市動保處攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播