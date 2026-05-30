港都旅行遇見命定貓 高雄酒店全國首創旅貓相遇空間

港都旅行遇見命定貓。 （市府提供）

港都旅行遇見命定貓！高雄市動物保護處今攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間，由燕巢動物關愛園區2隻親人貓咪擔任駐店星級「旅貓」，與來自世界各地旅人相遇，展開溫暖相伴的美好緣分。

動保處推動動物送養溫柔革命，攜手英迪格酒店推出城市相遇計畫，將酒店大廳打造旅貓相遇空間，巧妙運用城市旅宿放鬆、未知驚喜場域，創造旅人與旅貓自然相遇的生活場景，顛覆傳統流浪動物送養伴隨悲情與急迫救援的沉重標籤，讓人貓自然相處，在溫暖陪伴下，成為領養可能。

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首波主打星由燕巢動物關愛園區2隻親人貓咪擔任駐店星級「旅貓」，為動保處精心挑選不怕生、愛撒嬌貓咪擔任「貓咪大使」，無論是貼著櫥窗討摸，還是慵懶、愛呼嚕，都能融化疲憊旅人的心。

農業局長姚志旺表示，「或許，你只是預訂了一晚的住宿，卻在這裡找到了願意相伴一生的家人」。今天起歡迎各地旅人來到高雄中央公園英迪格酒店，給自己、也給城市旅貓一個機會，一起遇見專屬陪伴靈魂。

高雄市動保處攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間。（市府提供）

高雄市動保處攜手英迪格酒店，全國首創旅貓相遇空間。（市府提供）

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