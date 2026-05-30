3D模擬圖先看成果！新北騎樓整平用科技降低疑慮、提升參與度

新北市政府推動騎樓整平計畫，至今已完成149餘公里。圖為三重區正義北路309至313號騎樓鋪面更新及高低落差改善前後。（新北市工務局提供）

騎樓屬於私人財產，整平工程施作前須先取得所有權人土地使用同意書，推動不易，新北市府工務局長馮兆麟說，市府自2010年起推動騎樓整平計畫，但住戶與店家擔心施工影響，計畫一度「卡關」，養護工程處導入「3D模擬圖」，提前模擬完工後的騎樓樣貌與動線，讓住戶先看見成果，提升參與意願；市府至今已完成149餘公里，未來將持續推動，打造行人友善空間。

推動計畫的養工處長鄭立輝說，市府除透過3D模擬圖輔助說明外，也會分享歷年改善案例並透過施工前說明會，讓所有權人充分了解騎樓整平後，對通行安全、店面環境及整體街廓景觀的改善效益，也會提前告知施工日期與相關資訊，多管齊下，民眾參與意願逐年提升。

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鄭立輝也解釋，騎樓整平並非單純改善地坪高低差，而是依據在地需求與整體通行空間調整；如新莊區昌明街78至80號，原騎樓高低落差明顯，市府改善並調整停車配置、動線，讓行走更順暢，三重區正義北路309至313號騎樓高低落差，不利身障者通行，改善後採半斜坡設計，兼顧無障礙與鄰近診所使用需求。

養工處補充，騎樓整平計畫結合其他局處協作，搭配交通局推動機車退出騎樓政策，由警察局取締騎樓佔用、工務局加強整頓違規廣告物，提升騎樓整體通行品質。

新北市政府推動騎樓整平計畫，至今已完成149餘公里。圖為三重區正義北路309至313號騎樓鋪面更新及高低落差改善前後。（新北市工務局提供）

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