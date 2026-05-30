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    首頁 > 國際

    振奮！寮國洞穴淹水7人受困近10天 終於救出1人

    2026/05/30 09:56 即時新聞／綜合報導
    寮國山洞7人受困，29日率先救出1人，從搜救隊照片中可以看到受困者在救援人員的幫忙下，奮力爬過狹窄的縫隙。（法新社）

    寮國山洞7人受困，29日率先救出1人，從搜救隊照片中可以看到受困者在救援人員的幫忙下，奮力爬過狹窄的縫隙。（法新社）

    令人振奮！寮國賽宋奔省偏遠山區的山洞，20日有7人進入尋找黃金，孰料遭遇洪水後受困洞內，救援人員已接觸到其中5人，29日率先救出1名受困者，不過有2人目前仍下落不明。

    《BBC》報導，在寮國洞穴7人待救的消息傳出後，引起國際潛水界的關注，來自泰國、印尼、法國、澳洲的專業潛水員紛紛前往寮國伸出援手，其中包括2018年泰國睡美人洞13人受困事件的救援人員。

    由於寮國洞穴所在地區持續降雨，因此搜救隊等於是在和時間賽跑。27日，潛水員在距離洞口300公尺處發現5名生還者，他們蜷縮在一起面容憔悴，渾身沾滿泥水，向搜救人員透露自己相當飢餓並且胸口疼痛。

    救援專家原先考慮將洞穴內積水抽乾，但該計畫以失敗告終，只好轉而現場教導5人如何潛水，並於29日順利救出其中1人，搜救隊將繼續評估後續4人脫困的計畫，並搜索失蹤的2人。

    搜救隊於27日接觸到受困的5人，另2人下落不明。（美聯社）

    搜救隊於27日接觸到受困的5人，另2人下落不明。（美聯社）

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