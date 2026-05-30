不只美以！華爾街日報：阿聯曾數十次空襲伊朗 遭2800枚飛彈報復

伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田在今年3月遭空襲後起火燃燒。《華爾街日報》引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國曾參與針對伊朗能源設施的空襲行動。（路透）

美伊衝突期間，阿拉伯聯合大公國曾對伊朗本土及波斯灣島嶼發動數十次空襲。美國《華爾街日報》30日引述多名知情人士報導，阿聯空軍曾對伊朗目標執行數十次空襲任務。

根據《華爾街日報》引述多名知情人士說法，阿聯的空襲行動與美國、以色列進行了情報共享與戰術協調。知情人士指出，部分行動與德黑蘭先前對阿聯能源設施的襲擊有關，但也因破壞範圍過大而遭到美國政府勸阻。

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遭襲擊目標多位於控制荷姆茲海峽航運要道的島嶼據點、伊朗南部重要海軍基地，以及波斯灣沿岸的大型石化與能源設施。

知情人士稱，德黑蘭在衝突期間向阿聯發射超過2800枚飛彈與自殺無人機，數量高於先前針對以色列的攻擊。報導指出，阿聯的軍事行動也引發部分波斯灣盟友疑慮。沙烏地阿拉伯曾向美方表達關切，認為阿聯的軍事行動可能推升能源市場波動，並敦促華府介入。

停火後以色列持續強化阿聯防空部署

美伊停火協議簽署後，阿聯與以色列的戰略結盟關係正持續加深。知情人士透露，以色列已派遣大批部隊與「鐵穹」（Iron Dome）防空系統部署於阿聯境內，以協助防禦潛在的水下與低空威脅。包括以色列總理納坦雅胡與情報機構摩薩德（Mossad）負責人在內的多名高官，均曾秘密出訪阿聯協調對伊防務。

阿聯外交部對此發表聲明，強調德黑蘭應為這些恐怖襲擊及其後續後果負起完全責任；白宮與沙烏地阿拉伯政府目前則對《華爾街日報》的披露拒絕做出正面評論。

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