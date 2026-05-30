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    首頁 > 國際

    德州雲霄飛車卡30公尺高空！8人受困仰躺4小時才獲救

    2026/05/30 11:18 即時新聞／綜合報導
    美國德州的歡樂碼頭遊樂園於28日驚傳園區內的雲霄飛車，在遊客搭乘過程中突然發生故障，導致8人在離地面約30.5公尺高處、以近乎仰躺姿勢懸掛高空長達近4個小時。（美聯社）

    美國德州的歡樂碼頭遊樂園於28日驚傳園區內的雲霄飛車，在遊客搭乘過程中突然發生故障，導致8人在離地面約30.5公尺高處、以近乎仰躺姿勢懸掛高空長達近4個小時。（美聯社）

    美國德州的一處遊樂園於28日驚傳園區內的雲霄飛車，在遊客搭乘過程中突然發生故障，導致8人在離地面約30.5公尺高處、以近乎仰躺姿勢懸掛高空長達近4個小時，消防單位獲報後在耗時數小時後才將他們全數救下，驚悚畫面也引發外界熱議。

    綜合媒體報導，位於德州（Texas）加爾維斯敦（Galveston）的歡樂碼頭遊樂園（Pleasure Pier）於28日下午約5點時驚傳，園區內的雲霄飛車「鋼鯊號」（Iron Shark）在垂直爬升時突然發生故障，據指當時有8名學生搭乘，他們因此被迫以面朝天空的姿態卡在高空近4個小時，且該處高度約30公尺左右，這段驚悚畫面也隨即引發外界關注。

    外媒報導指出，消防單位獲報後於大約5點半抵達現場，他們藉由雲梯車靠近這些受困乘客，再逐一將他們引導進消防車吊籃，並將他們陸續送回地面。最後一名乘客大約是在當晚9點多才順利脫困。

    所幸這些乘客只有受到驚嚇並未受傷，不過他們在烈日下受困數小時，因此回到地面後也接受脫水檢查。

    針對這起意外，遊樂園方面透過聲明表示，該項遊樂設施在爬升階段出現故障，依照設計，它立即停止運行以確保所有人的安全，遊樂園方面也立即將注意力轉移到8位遊客的安全上，並聯繫消防部門協助。目前也正在對該設施進行全面檢查。

    台中市麗寶樂園的「搶救地心」斷軌雲霄飛車於上週（23日）也曾發生卡在半空中的意外，據指當天下午1點多雲霄飛車突然在12公尺高半空中停住，當時車上約有20名遊客，畫面看上去相當驚險，所幸在工作人員協助下受困遊客均順利脫困、沒人受傷。園方事後說明也提到，是因設施安全機制啟動，因此列車才會暫時停止運作。

    美國德州的歡樂碼頭遊樂園於28日驚傳園區內的雲霄飛車，在遊客搭乘過程中突然發生故障，導致8人在離地面約30.5公尺高處、以近乎仰躺姿勢懸掛高空長達近4個小時。（美聯社）

    美國德州的歡樂碼頭遊樂園於28日驚傳園區內的雲霄飛車，在遊客搭乘過程中突然發生故障，導致8人在離地面約30.5公尺高處、以近乎仰躺姿勢懸掛高空長達近4個小時。（美聯社）

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