美國加州前市長認了當中國代理人 最高恐判10年監禁

美國南加州阿凱迪亞市華裔市長王愛琳，被控擔任中國政府非法代理人遭到起訴，她已認罪並辭去市長職務，最高面臨10年徒刑。（路透）

美國加州阿凱迪亞市前市長王愛琳先前被控擔任中國政府非法代理人，並為此辭去市長職務。她29日出庭時認罪，法院預定10月6日宣判，最高可判10年監禁。

現年58歲的王愛琳在2022年11月當選由5人組成的阿凱迪亞市議會議員，該市市長由市議員輪流擔任。她上月被控在美國境內擔任外國政府非法代理人，在中國官員的「指示與控制」下，未依法事先告知美國政府，為中國政治宣傳。

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美國司法部於本月11日宣布，曾擔任加州阿凱迪亞市（Arcadia）市長的王愛琳，因被控充當中國政府的非法代理人而遭到起訴，王愛琳已對此指控認罪並辭去市長一職。她的前男友孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun）則被控曾監控台灣前總統蔡英文2023年過境美國訪問的行程，今年2月被判處2年徒刑。

王愛琳於本週五在洛杉磯聯邦法院身穿黑色套裝出庭，她當庭認罪並承認非法充當中國政府代理人，多數時間只以「是」或「不是」回答法官提問。法院預定將於10月6日宣判，她最高可能被判10年監禁。

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