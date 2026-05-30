龍洞潛水驚傳意外！51歲男溺水命危送醫

51歲簡姓男子與高姓友人前往新北市貢寮區龍洞街附近海域潛水，疑體力不支溺水，新北市消防局隊員將簡救起時已無心跳呼吸。（記者林嘉東翻攝）

新北市貢寮區龍洞海域今天（30日）上午驚傳一起潛水溺水意外。1名51歲簡姓男子與高姓友人上午前往龍洞街附近海域潛水時，簡男疑似因體力不支，向高男表示欲先行上岸休息；未料，高男上岸後卻遍尋不著簡男蹤影。新北市消防隊等單位獲報搜救，找到簡男時已無呼吸心跳，緊急將他送往瑞芳礦工醫院搶救中。

新北市消防局第六救災救護大隊今天上午9時31分接獲報案稱，貢寮區龍洞街35之3號前海岸有潛客失蹤，派員趕往現場與海巡署第二岸巡隊員展開搜救，最後在岸邊的礁石處海中發現簡男，但簡男已失去意識，無呼吸心跳；經不斷對他實施CPR（心肺復甦術）後送往瑞芳礦工醫院急救。

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警方調查，51歲的簡姓男子上午與54歲高姓男友人一起至該處海域進行潛水活動。下水一段時間後，簡男疑因體力無法負荷，曾向高男示意要先自行上岸休息，高男則繼續潛水，直到結束潛水返回岸上後，遲未見簡男蹤影，趕緊報警求助。至於簡男溺水原因，有待警方進一步調查釐清。

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