基隆女毒駕被埋伏3小時刑警逮到 基檢聲請預防性羈押獲准

洪姓女毒蟲前天施用海洛因、安非他命後騎車外出被埋伏3個多小時的刑警逮獲。基隆地檢署複訊後，以洪女有反覆實施毒駕之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。（記者林嘉東攝）

為遏止毒駕歪風，基隆地檢署展現對毒駕「零容忍」之決心。洪姓女毒蟲前天施用海洛因、安非他命後騎車外出，當場被埋伏3個多小時的刑警緝獲，施以唾液篩檢驗出呈現吸毒陽性反應，隨後在她租屋處搜出3顆含有依托咪酯煙彈、與數公克安非他命毒品。檢察官林秋田昨複訊後，認定洪女吸毒成癮，又為毒駕慣犯，有反覆實施毒駕之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

基隆市警二分局接獲情資，40多歲洪姓女子染有毒癮，懷疑她持有依托咪酯煙彈。小隊長詹元輝掌握洪女近來租屋與陳姓女性友人，同居在基隆市中山區協和街山區一間住宅後，本月28日上午報請檢察官林秋田指揮後，中午便前往她租屋處外下坡處守候，直到4時許見她騎車下山，隨即將她攔下，施以唾液篩檢，果然檢測出呈現吸毒陽性反應；隨後搜索她租屋處，當場搜出3顆含有依托咪酯煙彈、與數公克安非他命等毒品。

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警方訊問後，29日將洪女依涉犯毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。檢察官林秋田複訊後認定，洪女涉犯刑法公共危險罪嫌重大，且有反覆實施毒駕之虞，為維護社會安全，昨晚向基隆地方法院聲請「預防性羈押」，法官審理後裁定將洪女收押。

基隆地檢署強調，毒駕嚴重危害用路人安全，最高檢察署、台灣高等檢察署及所屬各地方檢察署對此類案件均抱持零容忍態度。未來針對毒駕案件，檢方將持續強力執法、從嚴偵辦，盼杜絕毒駕風氣蔓延，守護國人交通安全及社會安寧。

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