喜劇俱樂部「卡米地」遭紅帽男丟「屎漆彈」 共犯新莊落網

位於台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部喜劇「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（記者鄭景議翻攝）

位於台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」，導致多名工作人員與現場觀眾受到波及。台北市警中山分局獲報後展開追查，昨日晚間10時許循線前往新莊逮捕騎車接應的蔡男，目前已鎖定主嫌身分持續追緝。

卡米地俱樂部透過臉書表示，昨日晚間的表演是知名相聲演員黃逸豪的節目，當時正準備進行演出前的彩排，店內包含工作人員與表演者共有將近30人，另外還有約6名觀眾在一樓。一名身穿運動品牌上衣、卡其短褲，頭戴紅色棒球帽並配戴口罩，身高約180公分、體重將近100公斤的高壯男子突闖入店內。

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他先在一樓巡視觀察地形，隨後轉身步出店外準備，隨即再度折返店內，拿出一包包預藏「白漆加糞便」的自製混合彈發動攻擊。紅帽男先往地下一樓丟出第一發，緊接著往一樓地面丟擲第二發，隨後快跑跨出大門，在離去前更俐落朝著玻璃門丟出第三發後迅速逃逸。大火力的混合彈瞬間炸開，不僅內外地面、窗戶及牆壁慘不忍睹，更散發濃烈糞便惡臭，現場有數名觀眾及工作人員當場中彈。

卡米地俱樂部指出，這是開店以來遭遇最大的攻擊事件，幸好所有工作夥伴展現極大凝聚力，在案發後立即進行大清潔，並在不到1小時內便重新開放觀眾入場，大小廳加起來約有200名觀眾，兩場演出皆照常準時開演、開心謝幕。俱樂部也強調，喜劇可以接受批評與討厭，但絕對不接受任何暴力威脅。

中山分局建國派出所接獲報案後，立即指派鑑識人員前往採證，並調閱周邊監視器畫面追查。警方發現，該名紅帽嫌犯在案發前是由一名友人騎機車載到現場，並在案發後搭乘同部機車逃逸。專案小組昨日晚間前往該名機車駕駛蔡男位於新北市新莊區的住處將他拘提到案。

蔡男向警方供稱，昨日是與紅帽主嫌相約見面，主嫌僅拜託他騎車載往卡米地俱樂部，但在騎車前往的途中，主嫌才突然告知待會要進去潑漆，他事前對整起計畫並不知情。警方將持續追緝該名在逃的紅帽主嫌歸案。

紅帽男攻擊瞬間。（翻攝卡米地俱樂部臉書）

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