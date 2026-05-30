影片曝光！登山疑遇台灣黑熊母子遭追趕 玉管處發文示警

內政部國家公園署玉山國家公園管理處提醒，近期收到多起熊出沒通報。（圖擷取自玉管處臉書）

近日天氣晴朗，有些民眾會選擇登山健行，內政部國家公園署玉山國家公園管理處提醒，近期收到多起熊出沒通報，有民眾在玉里山及卓溪山附近被黑熊追趕之情事，初判可能是母子熊，另外，在玉山南部園區桃源區南橫公路周邊亦有發現黑熊出沒，提醒民眾如果遇到台灣黑熊，請保持冷靜並安靜地離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險，或對黑熊造成干擾。

玉山國家公園管在臉書PO文表示，近期接獲多起熊出沒通報，有民眾在玉里山及卓溪山附近被黑熊追趕之情事，初判可能是母子熊，另外，在玉山南部園區桃源區南橫公路周邊亦有發現黑熊出沒，提醒民眾若與臺灣黑熊不期而遇，請保持冷靜並安靜地離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險，或對黑熊造成干擾。

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玉管處指出，黑熊追趕人類情況相對較少，提醒若與台灣黑熊不期而遇，請保持冷靜並安靜離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險或對黑熊造成干擾；尤其遭遇小熊時，母熊可能為保護小熊而視人類為威脅。

玉管處提醒，遭遇黑熊時，請勿靠近拍照，尤其遭遇小熊，母熊可能會為保護小熊而視人類為威脅，這樣的干擾甚至可能造成母子熊失散，在玉山有熊國健行踏青時，儘量結伴同行，避免清晨或黃昏健行，建議使用熊鈴，以避免與熊不期而遇，前往瓦拉米步道健行時，可至南安遊客中心借取熊鈴，如與黑熊正面接觸，須冷靜後退，發生衝突時，可用防熊噴霧防身，臺灣黑熊是雜食性機會主義者，嗅覺靈敏，進入山林，請妥善處理您的食物，廚餘及垃圾務必妥善封好並請帶下山，避免黑熊因食物吸引而靠近步道、山屋等設施覓食，因而提高人熊衝突的風險。

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