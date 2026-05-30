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    首頁 > 生活

    玉山水鹿愛啃樹皮 監測防林相裸露引森林火災

    2026/05/30 10:39 記者劉濱銓／南投報導
    玉山塔塔加園區進行台灣水鹿族群監測，透過食性調查與數量監測，避免啃食樹皮造成林相裸露引發森林火災。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區進行台灣水鹿族群監測，透過食性調查與數量監測，避免啃食樹皮造成林相裸露引發森林火災。（玉管處提供）

    玉山園區近年積極投入野生動物監測，在研究台灣水鹿族群時，發現其會啃食樹皮恐改變林相，為避免森林因此變成裸露開闊地，進而提高森林火災風險，未來將持續監測，研擬有效的森林生態策略。

    玉管處表示，2024至2025年度，委託屏科大團隊在塔塔加進行水鹿族群與植被啃磨影響監測，透過100台自動相機，捕捉標放進行數量推估，研究顯示水鹿族群呈現季節變化，塔塔加水鹿平均族群為191隻，每平方公里平均鹿隻密度約20隻。

    另外，水鹿對啃食的樹種具有偏好，例如愛啃食華山松、紅檜、台灣雲杉，且對玉山杜鵑與玉山假沙梨也有相當偏好，至於台灣二葉松、紅毛杜鵑、台灣馬醉木則是不偏好的樹種。

    玉管處說，研究水鹿數量，有助掌握其對森林樹種的影響，若水鹿太多，啃食樹皮將導致裸露地增加，使茂密森林逐漸變為開闊地形，如此缺乏遮蔽，將提高森林火災風險，未來將持續監測，研擬有效的生態與森林間的平衡策略。

    玉山塔塔加園區，近年樹木常遭水鹿啃食樹皮。（記者劉濱銓攝）

    玉山塔塔加園區，近年樹木常遭水鹿啃食樹皮。（記者劉濱銓攝）

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