AI緊盯高雄輕軌「綠色隧道」 每小時回報有無歪斜

輕軌美術館路段由小葉欖仁編織成的龍貓隧道。（記者王榮祥攝）

汛期將至!高市捷運局今表示，運用AI科技監控輕軌沿線路樹，特別是龍貓隧道與綠巨人隧道，當傾斜角度超過警戒值就會發出警訊，每小時回報一次。

為全面防範颱風豪雨，捷運局去年開始針對大順路段177株雨豆樹（綠巨人隧道）及美術館路段（龍貓隧道）23株小葉欖仁斷枝、傾倒風險，設置AI智慧路樹監測系統。

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捷運局說明，這套監測系統建置於輕軌行控中心，配合國震中心研發的傾斜儀設備，可即時收集路樹傾斜角度，傾斜儀採用太陽能自動充電，充飽電可運作1年以上，目前每小時回傳一次數據為基準。

捷運局指出，當傾斜角度超過警戒值2.5度及5度時，系統將自動透過簡訊、LINE及E-Mail發送預警，即時通報捷運局、行控中心及國震中心，並於地圖精準顯示變異樹木編號與位置。

該系統針對路樹修剪後的「回正」角度也能捕捉告警，使維護單位掌握養護成效；捷運局也會於颱風來臨前，落實沿線路樹防汛修剪與加固措施，確保營運安全萬無一失。

捷運局表示，輕軌樹木若發出警示訊號，行控中心接獲警報後將透過無線電通知全線司機員降速警戒，避免碰撞危害，並立即派員至現場巡檢，回報有無傾倒及是否影響列車運行，視情況採取加固或修剪措施。

捷運局長吳嘉昌說，這系統不僅縮短災害應變時間、減輕人力巡查負擔，更是科技守護綠色運輸與都市生態的具體實踐；未來也將持續運用物聯網與人工智慧科技推動智慧交通，為高雄公共運輸做出更多貢獻。

輕軌大順路段由雨豆樹組成的綠巨人隧道。（捷運局提供）

高市捷運局在輕軌沿線路樹上設置AI智慧路樹監測系統。（捷運局提供）

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