美戰爭部長喊話亞洲盟友分攤嚇阻 顧立雄：我們願善盡責任

國防部長顧立雄今（30）日下午出席在自由廣場舉行的「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」。（記者方瑋立攝）

美國戰爭部長赫格塞斯稍早在新加坡亞洲安全論壇「香格里拉對話」表示，美國總統川普相信應協助那些願意自助、願意為自身安全付出努力的國家。對此，國防部長顧立雄今（30）日受訪強調，台灣會秉持以實力捍衛印太區域和平穩定，與區域夥伴共同分擔嚇阻責任，也將持續強化自我防衛力量，持續與美方緊密交流。

中央社稍早報導，赫格塞斯今天在新加坡致詞時表示，各界對中國軍事擴張及其在區域軍事活動抱持憂慮，美方對當前安全環境具有清醒而務實的評估，也共同認知到若太平洋地區被任何單一霸權主導將會打破區域權力平衡，破壞共同致力維護的均勢。

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赫格塞斯點名韓國與日本盟友，指出韓國持續投資自身國防，也對日本抱持期待，彼此須共同承擔責任以進一步強化同盟。

赫格塞斯強調，美國優先不代表美國單獨行動，「不願為共同防務承擔責任的盟友將明顯感受到合作方式的改變」，川普相信美國應協助那些願意自助、願意為自身安全付出努力的國家。

顧立雄今天下午出席在自由廣場舉行的「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」，並會前接受媒體訪問。

針對赫格塞斯所言，顧立雄說，他還是要強調「以實力捍衛印太區域的和平穩定」，並且強調台灣願意跟區域夥伴來共同分攤應有的嚇阻責任。

顧立雄強調，台灣還是會持續強化自我防衛的力量，台美之間也會持續以緊密形式交流合作，「我們會善盡區域夥伴維持台海和平穩定的責任跟能力」。（14:42更新）

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