曝光3300秒！小港高中生黃晉弘拍下「馬頭星雲」獲金天獎

小港高中學生黃晉弘累積曝光3300秒才完成「馬頭星雲Barnard 33」的天文攝影作品，並獲得「金天獎」追蹤攝影類一等獎。（高雄市教育局提供）

2024/07/21 14:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕2024金天獎南區高中職學生天文攝影比賽成績揭曉，小港高中學生黃晉弘的作品「馬頭星雲Barnard 33」，展現天文觀測及影像處理的高水準技巧，奪下金天獎追蹤攝影類一等獎。

前鎮高中地球科學老師黃翊展指出，黃晉弘的「馬頭星雲Barnard 33」拍攝，集暗星雲、發射星雲、反射星雲等不同影像特性於一張畫面中，是金天獎有史以來最精采的第1張「馬頭星雲」作品，細節豐富、構圖完整，展現對天文觀測穩定的執行能力以及影像處理的高水準。

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黃晉弘表示，完成一幅深空天體的作品需要拍攝曝光、暗場、偏壓、平場等資料，再經過適當的處理才能呈現一次真實的天體紀錄。這次獲獎的馬頭星雲作品，光是曝光就累積了3300秒，可能顛覆了大家平時對攝影的想像。他認為，「每一顆星都有獨特的光芒，只有準備好了，才能捕捉最美的瞬間。」

此外，前鎮高中學生張捷瑜今年分別以專題記錄類一等獎「迴轉」、追蹤攝影類三等獎「小風車」、固定攝影類三等獎「偽裝流星雨」囊括所有類別的獎項，除了展現自己對天文與自然觀察的熱情與能力，也為高中3年學習劃下完美的句點，並鼓勵大家應該時時走出戶外觀察自然，因為「坐在屋子裡的人，永遠不會知道天上的彩虹。」

高雄中學學生林宥穎則以「月掩金星」、「木星與衛星」分別獲得專題紀錄類二等獎與追蹤攝影類二等獎，2件作品都是在高雄市區以手機接望遠鏡拍攝的影像，除了清楚拍攝到木星表面的細節，也記錄了2023年月掩金星的事件，觀測到金星亮度減弱的過程，具體提供科學歷史上的關鍵證據。

對於天文的愛好，林宥穎引用天文學家孫維新在一次演講中的話，「認識宇宙，就是一個學習謙卑的過程。」表示生活中碰上任何煩心的事，拿出望遠鏡仰望星空，將自己縮到最小，煩惱就微不足道了。

今年度金天獎得獎作品共18件，主題包含太陽、月球、行星、星座、星系、星雲、彗星等主題，拍攝方式從手機、相機到專業天文台冷卻CCD及窄頻濾鏡，豐富的內容與呈現的科學意義，18件得獎作品即日至7月28日在高雄大遠百6樓藝文空間展出。

前鎮高中學生張捷瑜分別獲得專題記錄類一等獎「迴轉」、追蹤攝影類三等獎「小風車」、固定攝影類三等獎「偽裝流星雨」囊括所有類別的獎項。（高雄市教育局提供）

高雄中學學生林宥穎同學以「月掩金星」、「木星與衛星」分別獲得專題紀錄類二等獎與追蹤攝影類二等獎。（高雄市教育局提供）

18件2024年金天獎的中學生天文攝影得獎作品，即日起至7月28日在高雄大遠百6樓藝文空間展出。（高雄市教育局提供）

小港高中學生黃晉弘的作品「馬頭星雲Barnard 33」，奪下「金天獎」天文攝影比賽追蹤攝影類一等獎。（高雄市教育局提供）

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