挑戰谷關七雄 參加人數從三位數增加至五位數

挑戰谷關七雄，人數從三位數增加至五位數。（賴天天提供）

2024/07/21 14:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局於2018年開始推動谷關七雄挑戰活動，第一年僅208人參加，今年才7月已逾萬人參與，人數大幅成長。今年更有255人完成一輪挑戰，完成十輪的更多達8人。觀旅局表示，疫情影響使戶外旅遊型態成為主流，加上市府於2021新增APP線上認證機制，並於2022起活動改為跨年認證制，使攀登時間不受限，安全又提升參與意願。

谷關七雄包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山，是中部知名的中級山岳，觀旅局於2018年推廣谷關七雄挑戰賽，第一年僅208人參加，第二年增加至1200人。

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觀旅局統計，谷關七雄登山活動參與人次，在疫情發生前（2020-2021）年度平均參與者約7千人次；疫情發生後（2022-2023）年度平均成長至3萬人次，是之前的4倍多，2024年至7月已超萬人。

其中，截至今年7月18日，已完成谷關七雄各階段證書申請人次， 一輪255人、 二輪76人、五輪22人，更有8人完成十輪挑戰。觀旅局表示，谷關七雄挑戰人數年年增加，主因疫情影響使戶外旅遊型態成為主流，加上市府於2021新增APP線上認證機制，並於2022起活動改為跨年認證制，使攀登時間不受限，民眾不用趕在限定的時間爬完7座山，不僅使得挑戰活動更加安全，也提升民眾參與的意願。

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