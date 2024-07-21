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炎炎夏日上山避暑！ 中市觀旅局推薦和平區4種玩法

和平區盛產溫帶梨子等蔬果， 好玩好吃一次滿足。（觀旅局提供）

和平區盛產溫帶梨子等蔬果， 好玩好吃一次滿足。（觀旅局提供）

2024/07/21 11:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區因海拔較高，有「東方小瑞士」美譽，台中市觀光旅遊局因應暑假到來，推薦台中和平區4種玩法，分別為「2天1夜山區全攻略」、「2天1夜山海都擁有」、「3天2夜山城深度遊」、「3天2夜山海城玩透透」，要讓大家親身體驗和平區的山城魅力。

觀旅局長陳美秀表示，和平區因地勢較高，氣候舒爽宜人，暑假期間是適合安排闔家親子出遊的首選。市府推薦4種特色遊程，遊客可自由安排，滿足不同的旅遊需求。

「2天1夜山區全攻略」，第一日安排攀登谷關七雄，結束後到谷關泡湯小憩，接著到新社區菇神景觀餐廳飽餐，入住當地民宿，第二日轉到東勢區採果，午餐推薦當地米其林美食東勢牛稼莊，餐後到木匠兄妹進行木作DIY體驗，最後在后豐鐵馬道迎夕陽吹風騎單車。

「2天1夜山海都擁有」，除第一日安排山城觀光，第二日上午可至豐原區味增釀造博物館體驗味增DIY，午餐到沙鹿區品嚐米其林推薦梅子活海鮮，下午至大甲阿聰師芋頭文化館體驗芋頭酥DIY，最後安排到梧棲漁港搭船賞落日。

「3天2夜山城深度遊」，第一日可至香川部落、達觀部落原住民文化見學，認識部落文化，體驗植物採集、野炊及當地泰雅舞蹈，晚間入住東勢客家庄，第二日經白鹿吊橋並品嘗白冷部落肉包，接著攀登谷關七雄，晚間入住溫泉飯店，第三日則可至松鶴部落體驗傳統射箭及原住民特色風味餐。

「山海城玩透透」，第一日到裡冷部落、松鶴部落體驗原住民文化，接著安排谷關溫泉街體驗日式風情，並入住谷關特色旅宿，第二日攀登谷關七雄，至溫泉飯店小憩後，到新社區特色餐廳又見一炊煙品嘗小點，接著到市區觀光夜市吃美食，晚間入住市區飯店，第三日則可沿路玩到海線追落日，台中山海城各有風貌、好玩好吃一次滿足。

觀旅局表示，「谷關七雄，趣遊台中」登山推廣活動持續進行中，今年活動延續跨年度認證方式，完登七雄者可獲台中市政府頒發數位完登證書，另有「一輪、二輪、五輪、十輪」紀念徽章，民眾不妨利用暑假來趟挑戰之旅，避暑、好玩又富有教育意義。

「谷關七雄，趣遊台中」活動採跨年認證，完登者可獲完登證書。（觀旅局提供）

「谷關七雄，趣遊台中」活動採跨年認證，完登者可獲完登證書。（觀旅局提供）

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