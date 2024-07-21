台南社大學園祭登場 蘆竹溝、龍崎店家美食免費試吃

台南社大學園祭支持在地產業，邀請蘆竹溝、龍崎合作店家展示地方特產和美食。（圖由台南社大提供）

2024/07/21 14:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學今天下午於社大後甲國中校區舉辦「社大人的學園祭」，以台南社大長期關注的蘆竹溝、龍崎地質公園及二仁溪汙染為主題，透過換物市集、手作DIY課程、里山里海的創作成果博覽會，展現出社大師生參與公共議題學習及創作的豐富成果。

這次社大人學園祭為支持在地產業，特別邀請蘆竹溝、龍崎合作店家，於現場提供虱目魚漢堡、蚵仔碗粿、龍崎的仙草茶、草仔粿等地方美食、特產免費試吃，還有社大漢藥班的本草果乾，推出後幾乎秒殺。

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台南社大主任林冠州表示，學園祭共有近50個班級及社團參與，這次主題聚焦在社大投入龍崎地質公園等議題。透過議題與藝術課程的串連，社大希望將較為生硬的公共議題轉化成柔軟的「美學」，引發學員關注與討論，也由此發展出龍崎地質公園及北門蘆竹溝可以朝向社區里山里海經營。

其中，蠟筆班老師沈怡蕙帶領同學以龍崎豐富的動物為題，以擬人化的角色設計來進行繪本創作，並延伸創作出繪本故事書、桌曆及偶戲小劇場來展現龍崎生態的故事。

她表示，龍崎地質公園這個惡地有太多值得保存的元素，希望未來能有整體的規劃，往深度旅遊去發展，讓龍崎更多元有趣。

林冠州說，另外，為了倡議減廢，學園祭也舉辦有換物市集，發揮「以物易物」精神，延續物品生命與再造價值，提供市民交換物品的場域，更有攤位提供包包衣物縫補修改，以及修繕班免費維修小家電，發揮愛物惜物的精神。

北門三寮灣參與台南社大學園祭，展示地方特產紅蔥頭。（圖由台南社大提供）

台南社大學園祭，來自北門的蚵仔碗粿，別具特色。（圖由台南社大提供）

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