高教很競爭！破例衝第一線招生 管中閔到高雄中學喊話

2019-04-25 19:51

［記者黃旭磊／高雄報導］「為大家開啟一扇門，我在台大等大家。」台灣大學校長管中閔今晚專程到高雄中學對學生喊話。

管中閔今晚出席在雄中舉辦的「台大招生座談會」，創下2校首例，雄中校長謝文斌等上百名師生聽講，台大招生團隊也與雄中師生合照，謝文斌打趣稱，憑照片申請台大可加分，引起哄堂笑聲。

管中閔以「大象也要會跳舞」形容面對亞洲高教市場競爭，需打破慣例到各地招生，盼以出航獎學金、傅鐘獎學金等誘因吸引學源，分享經驗的除了台大教務長丁詩同，還有雄中校友、國際企業系副教授吳政衡，及雄女校友、政治系大二生范瀞文。

管中閔說，新科技改變時代，過去台灣升學者有99%面向台大，現在須與亞洲包括新加坡、香港及中國等知名學府競爭，而Singularity、Coursera及iversity等線上學習也改變學習生態。

雄中每年上百名學生進台大就讀，對此，謝文斌表示，台大仍是台灣首屈一指學府，對學生很有吸引力。

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