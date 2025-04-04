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    綠博小火車撞死遊客 家屬泣訴：遊園車根本沒剎車

    綠博遊園小火車疑剎車失靈撞遊客，釀一死一傷。（民眾提供）

    綠博遊園小火車疑剎車失靈撞遊客，釀一死一傷。（民眾提供）

    2025/04/04 16:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來自新北市的游姓1家人，趁著清明連假帶78歲爸媽到宜蘭綠色博覽會遊玩，未料開心出遊卻「天人永隔」，家人指父親遭失控的遊園電動小火車頭撞倒送醫不治，母親則是被壓在車廂下右手骨折。家屬泣訴，遊園車根本就沒剎車，直接朝爸媽撞下去！

    游姓老翁送醫前已無生命徵象，急救仍傷重不治，家屬趕赴醫院時，見到在場縣府官員氣得大罵「太離譜！」提及家族常走訪宜蘭，久未到武荖坑遊玩，因此趁著連假到綠博走走，未料園區竟會如此危險，控訴失控車如果真的是剎車失靈，當下是空車就應該朝路旁或路樹撞去，而不是往人的方向行駛。

    家屬更指控，若不是剎車失靈，就是原本的車速就過快，才會導致下坡剎車不及，駕駛問題最大，當下沒辦法控制車輛，司機難道無法現場排除問題，或是有無進行行車前檢查，有問題根本就不能上路。

    家屬也還原事發現場，表示遊園電動小火車當下連煞車都沒有，就直直朝著老夫婦撞下去，兩人根本無法閃避當場被捲入車底，因有一段距離，來不及拉走家人，只能眼睜睜看著父母被壓在車下，一家人開心從北部出發到綠博玩，未料遇到噩耗相當痛心。

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