27歲就獲天文雙博士學位 他棄法國職缺決定回台任教

2019-04-14 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎地球物理研究所（IPGP）的台灣學者李悅寧，過去曾是台灣大學醫學系學生，在大5那年赴法交換，而後休學轉攻天文學，27歲年紀輕輕就拿到天文與天文物理博士學位，他決定返台到國立台灣師範大學教書。

科技部發布好消息，內容提到科技部長陳良基為延攬海外優秀學術科研人才回國貢獻專長，先是在去年3月到美國攬才，今年3月30日率領教育部與各頂尖大學校長、副校長等團隊，前往英國、法國、德國舉辦說明會，雖然一行人已於8日返台，但引發的效應逐漸顯現。

科技部指出，目前在巴黎地球物理研究所工作的李悅寧博士，過去是大學指考理組、自然組榜首，進入台大醫學系第5年時前往法國巴黎高等綜合理工學院交換，李決定休學待在法國攻讀天文學，不到5年時間就從巴黎第七大學及法國原能署薩克雷研究所，拿到天文與天文物理學博士學位。

李悅寧2018年獲台灣物理學會「吳健雄獎學金」，今年又得到科技部的「愛因斯坦計畫」幫助，他向陳良基表示，已經婉拒在法國的工作，今年夏天將回台灣，任職於國立台灣師範大學，在台灣投入研究工作。

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