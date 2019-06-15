羅東博愛醫院「小豆子愛心社」 賣泡菜助偏鄉小學

2019-06-15 16:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］由羅東博愛醫院員工組成的「小豆子愛心社」，今年在院內義賣手工製作的蘿蔔泡菜，湊得5萬元後，捐助給南澳鄉金岳國小舞蹈團，當作比賽經費，醫院今前往金岳村舉辦健康篩檢活動，金岳國小泰雅舞蹈團即透過演出，表達感謝；羅東博愛醫院指出，希望藉此共同傳遞文化價值，也照顧偏鄉社區民眾健康。

由羅東博愛醫院員工自發性組成的「小豆子愛心社」，從2012年起，每年都會以販賣自製手工產品的義賣所得來捐助偏鄉小學，幫助國小學童圓夢；今年愛心社的愛心走入金岳國小舞蹈團，團員也不負眾望，在6月初的「2019原住民E起舞動歌舞劇競賽」奪得佳作。

金岳國小泰雅舞蹈隊全隊有27名學生，涵蓋中、高年級學生，老師們透過將泰雅族神話、族人口述歷史等故事編入舞碼，讓全校師生從習舞、觀舞中，重新認識與關注逐漸式微的泰雅文化，今博愛員工也赴南澳，除辦理健康篩檢，也與校內師生相見歡。

金岳國小教導主任陳芃軒表示，舞蹈隊中雖然有些學生來自單親家庭或本身是貧困生，但孩子們在學校都樂於學習，努力展現自己的才能，透過排練舞蹈，孩子們能重新認識自身的文化、加深文化認同，這對傳承泰雅文化有重要意義，很感謝博愛醫院的協助與支持。

羅東博愛醫院指出，這是小豆子愛心社員們首度嘗試自製韓式蘿蔔泡菜，去年12月在院內大廳義賣獲得好評，很高興金岳國小舞蹈團能因為義賣所得，奪得好成績，希望藉此與學校共同傳遞文化價值。

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