宜縣營養午餐怎麼吃？林姿妙、議員不同調 預算遭保留

2019-06-04 13:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙主打「吃飯免錢、讀書免錢」政策，向縣議會提出約1.22億元的經費，要讓全縣國中小學生吃免費營養午餐，不過，今縣議會2讀會，議員要求免費營養午餐應由縣府統一辦理發包，降低採購風險；縣府回應，現階段仍讓各校以鄉鎮為單位自行辦理聯合採購為方向，才能因地制宜；全案因府會尚無共識，預算遭保留。

林姿妙為兌現選前主打的「吃飯免錢、讀書免錢」政策，讓任後責成縣府，於這次議會審查追加減預算時，追加約1.22億元的全縣國中小免費營養午餐補助預算，只要審查通過，政策9月就可以上路，每個學童每餐約補助41元，就連慧燈、中道等私立國中學生，如設籍在宜蘭，也能獲得補助。

不過，全案今送往縣議會2讀會時，遭不少議員質疑，全案遭到保留，6日日送3讀再審；副議長陳漢鍾認為，免費營養午餐辦理後，應由縣府統一發包，以共同供應契約的方式，由學校自行依照縣府與廠商訂定的契約下單即可。

陳漢鍾說，如此由縣府的專業人員辦理發包，可縮短資訊不對稱，減少廠商投機行為發生，降低招標風險，更能簡化行政作業流程，降低各校的採購成本，節省人力、物力，廠商違約時，也能斷然及時處置，不會造成太多爭議。

國民黨議員林岳賢與民進黨議員陳俊宇則認為，營養午餐一餐41元實在太少，外面很多人在說菜色會不好，縣府應該想辦法提高營養午餐品質。

教育處長王泓翔回應，縣府現行的採購方式，是讓各校以鄉鎮為單位，辦理聯合採購，達到以量制價的目標，更可以讓各校因地制宜的辦理採購，符合各校需求，縣府也有到各校，說明招標的程序與規範，各校自行聯合辦理招標，絕對沒問題。

王泓翔指出，至於未來是否要由縣府辦理統一招標，可以討論，但任何採購的方式都有優缺點，後續會繼續研議，尋求最大共識；談到議員認為營養午餐應提高品質，王泓翔強調，政策實施之後，孩子絕對不會比之前吃得還要差，未來會不會吃得更好，教育處會來努力，確保每個孩子吃得好、吃得健康，這是教育處的責任。

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