蟲害蔓延／宜蘭通報4件 全國最多

2019-06-13

〔記者林敬倫、林宜樟、詹士弘、簡惠茹／綜合報導〕宜蘭縣頭城鎮一處玉米田昨經防檢局檢驗後，確診遭受秋行軍蟲感染，是全國第二例；農委會防檢局與宜蘭縣農業處人員，下午緊急到現場就地銷毀掩埋；除了頭城，大同鄉、蘇澳鎮與員山鄉也都傳出通報案例，通報件數已達四例，是全國最多，外界憂心宜縣淪為秋行軍蟲的重災區。

還有7件 正在進行分子生物鑑定

防檢局指出，除了苗栗第一例秋行軍蟲鑑定是玉米品系，宜蘭和嘉義的鑑定結果都是水稻品系。目前正在鑑定案例還有七件，包括嘉義縣、宜蘭縣兩件、台東縣、彰化縣和雲林縣兩件，都在進行分子生物鑑定。

陳姓農民在頭城鎮頭濱路種植一處友善玉米田，面積約○．六公頃，有兩千多株，十日發現疑遭秋行軍蟲入侵提出通報，防疫人員採樣到二十隻，昨天確認後，怪手進駐玉米田全數銷毀，就地挖洞掩埋。陳姓農民說，願意配合全數銷毀，希望減低秋行軍蟲對農作物影響。

嘉義縣前天通報鹿草一處食用玉米田疑似遭殃，動植物防疫檢疫局檢驗結果昨天出爐，確定受蟲害，受害面積約七分地，已緊急封鎖疫田、銷毀作物，對周邊二百公尺的田地施藥防治。

嘉縣農業處長許彰敏表示，會補助農民防治藥劑進行預防性防治，因連日降雨會影響噴藥效果，還在評估適當的噴藥時間。

雲林縣也傳出疑似秋行軍蟲的蹤影，縣府動植物防疫所在水林及四湖的玉米田間發現疑似秋行軍蟲幼蟲，已緊急採樣送驗，最快週五結果出爐，呼籲農友留意，有異狀立即通報。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，秋行軍蟲的外觀與斜紋夜盜蟲相近，但是繁殖力更強，且成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。

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