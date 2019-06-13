一日行程》熱氣球升空！鳥瞰宜蘭版伯朗大道金黃稻浪

2019-06-13 17:25

〔記者周采薇／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇村一整片綠油油的稻浪以及田間小徑，療癒的美景是近年熱夯的打卡勝地，因此被稱作是宜蘭版的「伯朗大道」。

三奇村「稻間美徑」，去年舉辦熱氣球嘉年華廣受民眾好評，今年續辦多了一個三層樓高的觀景台。來這裡遊玩的民眾，可以登高俯瞰綿延一公里的農路以及一望無際的稻浪。熱氣球嘉年華6/8開幕，6/9、6/15、6/16活動一共四天，吸引上千民眾搶搭熱氣球。首場凌晨5點開始售票，120個名額在開賣後20分鐘就銷售一空。冬山鄉觀光產業發展所長江立偉說：「第一位購票的民眾2、3點就來排隊了！」三奇村稻間美徑一整片綠油油的水稻田，再加上熱氣球，不管是來搭乘或是來打卡拍照，都吸引不少國內外民眾一睹療癒風景。

看完了熱氣球，就來份熱騰騰的早餐吧！從稻間美徑出發，搭乘免費的接駁公車抵達冬山火車站，步行五分鐘來到這家當地有名的小吃攤「冬山魚丸米粉」。宜蘭人的早餐魚丸米粉，鮮甜的湯頭灑上滿滿的小蝦米，清爽又有飽足感。「五味魷魚」也是這家的必點菜單，爽脆的魷魚淋上特調五味醬，讓人不自覺地喊出：再來一盤！

號稱宜蘭最美火車站的「冬山火車站」，是以菜園的棚架為設計靈感，打造出瓜棚的線條美感。火車站底下有一座兒童的遊戲場，人工草皮和磨石子溜滑梯，不管是太陽太大還是下雨天，都適合大小朋友一起來玩。火車站對面的「小風箏雪花冰」，超大份量且綿密沁涼入口即化，夏天吃一碗就很消暑。

冬山火車站旁有一個秘密景點 ，在中正路以及南興路附近的冬山老街，隱藏了9面3D彩繪牆。濃濃的冬山特色彩繪，民眾可以一起來尋寶，搜集這9面畫作。逛完了彩繪村，5分鐘步行到「金珠蔥油餅」，不論什麼時候來這裡永遠都有人在排隊。滋滋作響的餅皮下進油鍋，一口咬下去香Ｑ有嚼勁，滿滿蔥香在口中散發，是當地人都愛的街頭小吃。

假日來宜蘭搭熱氣球，不妨來逛逛冬山火車站的散步地圖，走趟漫遊輕旅行。

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