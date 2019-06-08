宜蘭版伯朗大道熱氣球升空 蘭陽平原美得讓人驚艷

2019-06-08 15:28

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉三奇村稻間美徑熱氣球今天升空，清晨3點就有人到場排隊，首場次120個名額，20分鐘客滿，遊客搭乘熱氣球，升上40公尺高的空中鳥瞰，直呼蘭陽平原景致美不勝收，第2場次下午4點半升空，晚間6點50分有熱氣球光雕秀。

三奇村稻間美徑，因農地尚未重劃，沒有農舍、電桿等人工構造物，保有蘭陽平原早期農村景觀，又有條S型農路貫穿，被譽為宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉公所今年續辦熱氣球嘉年華，安排兩顆熱氣球，以繫留方式升空載客賞景，球頂升到60公尺，乘客艙離地40公尺。

第一場次升空時間上午6點，5點開始售票，3點便有遊客摸黑排隊；升空賞景的遊客說，站在熱氣球看下去，稻間美徑美景盡收眼底，一期稻作尚未收割，放眼望去綠油油一片，正是賞景的好時機。

另一名李姓遊客說，搭乘熱氣球升空，在半空中遠眺蘭陽平原全景及龜山島，體驗不同角度宜蘭之美，成了難忘經驗，感覺值回票價。

熱氣球嘉年華在本月8、9、15、16日舉辦4天，一天2場次，升空時間上午6點到8點，下午4點半到6點半，上午場售票時間清晨5點，下午場3點半，搭乘時間5到7分鐘，不分大人小孩每人票價500元，今、明兩天晚間6點50分到7點，另有熱氣球光雕秀。

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