桃園石門水庫熱氣球嘉年華6/15升空 造型熱氣球賣萌
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今年桃園石門水庫熱氣球比照去年在活動的週休假日推出夜間光雕噴火秀。（資料照）

今年桃園石門水庫熱氣球比照去年在活動的週休假日推出夜間光雕噴火秀。（資料照）

2019-05-28 00:27

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華」即將於6月15至23日登場，一連9天的繫留體驗，讓民眾不用大老遠跑到東台灣，在桃園就能輕鬆搭乘熱氣球，體驗凌空快感；假日晚間還有震撼又浪漫的夜間光雕噴火秀。市府觀光旅遊局加碼推出電影主角《小小兵》、「章魚大小子母」等特殊造型熱氣球，可愛程度爆表，保證要讓人看得目不轉睛。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，去年第3屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華9天活動共吸引25萬人次參觀，邁入第4屆的石門水庫熱氣球嘉年華，除了受到大小朋友關注的熱氣球升空體驗及夜間光雕噴火秀，主辦單位規劃一系列與熱氣球相關的體驗活動，包括可以走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內奧秘的「熱氣球Walk in」、由講解員深入解說熱氣球內部構造和原理及熱氣球組裝教學的「熱氣球教育營」，前面兩項活動需要預先報名，有興趣的民眾千萬不要錯過。

另有體驗熱氣球最後任務，團結齊力將空氣擠出來的「熱氣球收球體驗」，將視天候狀況，由現場工作人員邀請民眾參加；以及解答民眾對熱氣球10萬個為什麼的「熱氣球博物館」，開放民眾自由參觀。

配合今年熱氣球活動，石門水庫南苑生態公園大草坪將打造一座嘉年華式的大型遊樂園，設置數座高度6公尺的大型充氣裝置玩偶，規劃誰是神釣手、百發百中王、乒乓樂搖搖、花式吧檯桌等多項趣味闖關活動，完成闖關的民眾可獲得活動專屬紀念品；假日則加碼推出音樂會、同樂市集等。另有以石門水庫熱氣球景色為影像主軸的攝影比賽，冠軍可獲得1萬5000元禮券，於7月1日前受理郵寄投件。

每日上下午各100名的熱氣球升空體驗，6月15至18日梯次於6月10日上午10時30分開放預約報名，6月19至23日梯次於17日上午10時30分開放預約報名，報名均需至活動官網預約。

考量石門水庫園區內停車空間有限，主辦單位另於6月15、16、22、23日的中午12時至晚上7時30分推出假日接駁車，民眾可多加利用。

  • 第三屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華，9天活動共吸引約25萬人次參加。（資料照）

    第三屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華，9天活動共吸引約25萬人次參加。（資料照）

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