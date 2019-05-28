桃園石門水庫熱氣球嘉年華6/15升空 造型熱氣球賣萌

2019-05-28 00:27

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華」即將於6月15至23日登場，一連9天的繫留體驗，讓民眾不用大老遠跑到東台灣，在桃園就能輕鬆搭乘熱氣球，體驗凌空快感；假日晚間還有震撼又浪漫的夜間光雕噴火秀。市府觀光旅遊局加碼推出電影主角《小小兵》、「章魚大小子母」等特殊造型熱氣球，可愛程度爆表，保證要讓人看得目不轉睛。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，去年第3屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華9天活動共吸引25萬人次參觀，邁入第4屆的石門水庫熱氣球嘉年華，除了受到大小朋友關注的熱氣球升空體驗及夜間光雕噴火秀，主辦單位規劃一系列與熱氣球相關的體驗活動，包括可以走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內奧秘的「熱氣球Walk in」、由講解員深入解說熱氣球內部構造和原理及熱氣球組裝教學的「熱氣球教育營」，前面兩項活動需要預先報名，有興趣的民眾千萬不要錯過。

另有體驗熱氣球最後任務，團結齊力將空氣擠出來的「熱氣球收球體驗」，將視天候狀況，由現場工作人員邀請民眾參加；以及解答民眾對熱氣球10萬個為什麼的「熱氣球博物館」，開放民眾自由參觀。

配合今年熱氣球活動，石門水庫南苑生態公園大草坪將打造一座嘉年華式的大型遊樂園，設置數座高度6公尺的大型充氣裝置玩偶，規劃誰是神釣手、百發百中王、乒乓樂搖搖、花式吧檯桌等多項趣味闖關活動，完成闖關的民眾可獲得活動專屬紀念品；假日則加碼推出音樂會、同樂市集等。另有以石門水庫熱氣球景色為影像主軸的攝影比賽，冠軍可獲得1萬5000元禮券，於7月1日前受理郵寄投件。

每日上下午各100名的熱氣球升空體驗，6月15至18日梯次於6月10日上午10時30分開放預約報名，6月19至23日梯次於17日上午10時30分開放預約報名，報名均需至活動官網預約。

考量石門水庫園區內停車空間有限，主辦單位另於6月15、16、22、23日的中午12時至晚上7時30分推出假日接駁車，民眾可多加利用。

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