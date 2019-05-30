水稻田冒出熱氣球... 宜蘭人感動「原來家鄉這麼美」

2019-05-30 09:51

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉三奇村「稻間美徑」，水稻田一望無際，被譽為宜蘭版伯朗大道；冬山鄉公所今晨在稻田中央升起熱氣球，從20公尺高空俯瞰，翠綠稻田盡收眼底；鄉長林峻輔說，「跟台東熱氣球嘉年華絕對不一樣！」

稻間美徑因農地尚未重劃，周邊也無電線桿，從地面望去一望無際，鄉公所去年首度在稻田間升起熱氣球，4天活動期間吸引近10萬人次到訪，人氣爆棚。

今年鄉公所續辦熱氣球嘉年華，6月8、9、15、16日每天上午6點至8點，下午4點半至6點半，安排2顆熱氣球載遊客升空賞美景，另有2顆造型氣球，在地面繫留供民眾取景。

今上午鄉公所為熱氣球活動宣傳，林峻輔、鄉民代表會等代表搭乘熱氣球升空，從20公尺高度俯瞰稻田美景，降落後不少人直呼「很感動」、「沒想到高空看家鄉這麼美！」

熱氣球教練邱盛富說，冬山稻間美徑無電線桿，熱氣球飛行相當安全；且升空時正好稻田還未收割，不僅可看到整片翠綠稻田，貫穿其中的S型農路，讓底下美景更顯獨特。

林峻輔說，三奇稻間美徑視野遼闊，不僅有農田景致，還伴隨山色、冬山河道，若天氣好還能遠眺龜山島，絕對值回票價。

熱氣球活動期間必須到現場購票，上午場清晨5點開始售票，下午場3點半起售票，搭乘時間5到7分鐘，不分大人小孩，每人500元，晚間有熱氣球光雕秀；另今年加碼安排1大1小造型熱氣球，不用升空就能感受壯觀場面。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法