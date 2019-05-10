熱氣球蓄勢待發！ 這4天載客鳥瞰「宜蘭版伯朗大道」美景

2019-05-10 21:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭版伯朗大道的水稻田目前綠油油一片，宛如大型綠色地毯，下個月稻穗成熟，轉變成黃色稻浪，冬山鄉公所今年將續辦熱氣球嘉年華，用熱氣球載客升空，在空中鳥瞰當地特有的迷人景致。

冬山鄉三奇奉尊宮後方的稻田，因視野寬闊，無大型人工構造物，有條S型農路貫穿，鄉公所取名稻間美徑，被暱稱為「宜蘭版伯朗大道」，每年5、6月份，常吸遊客到此漫步、騎單車兜風，成為新興的輕旅行路線。

冬山鄉熱氣球嘉年華訂於6月8、9、15、16日舉行4天，安排2顆熱氣球以繫留方式載客升空，球頂最高升到60公尺，均採當天售票，6月8、9日晚上有熱氣球光雕秀夜間節目，活動期間，會場另有台灣觀光代言吉祥物「喔熊組長」及小狗造型熱氣球升空，這2顆熱氣球不載客，僅供拍照觀賞。

冬山鄉熱氣球嘉年華未演先轟動，鄉公所觀光產業發展所人員電話接到手軟，活動節目表已PO上「幸福冬山」臉書粉絲專頁，相關資訊可上網查詢。

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