夏天限定美景！ 冬山「稻間美徑」設高台俯瞰金黃稻浪

2019-04-23 16:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇村的「稻間美徑」，農路兩旁種滿翠綠水稻，6月結穗期景色絕美，被譽為宜蘭版「伯朗大道」；鄉公所最近已在稻間美徑搭設觀景高台，預計5月1日開放遊客登高，用空中視角俯瞰稻田美景。

稻間美徑位於冬山鄉三奇村奉尊宮後方，周邊農田未經過重劃，農路以S型貫穿水田，而且沒有豪華農舍遮蔽視野，每年5月至6月水稻結穗期，風景如夢似幻。

配合水稻結穗期，冬山鄉公所最近在稻間美徑入口搭設貨櫃高塔，預計5月1日開放民眾登高，從高空俯瞰這片宜蘭夏天限定版的農田美景。

公所說，今年稻間美徑系列活動5月登場，為讓水田更有看頭，今年也與農會合作，在翠綠稻田種下可食地景，用黑色稻米在水稻田彩繪熱氣球圖案，體現不一樣的稻田美景。

鄉公所提醒，稻間美徑田間道路狹窄，5月1日至6月底止管制汽機車通行，僅開放農機具進入，但遊客仍可騎單車悠遊其中。

配合活動，除了觀景平台，鄉公所另規劃自行車輕旅行，從稻間美徑出發，沿新寮溪堤坊直抵新景點舊寮瀑布，另也安排茶葉DIY等手作課程，4月23日開放報名。

公所表示，輕旅行共有6場次，每場限額40名，報名費為699元，可至冬山鄉公所2樓觀光產業發展所現場報名。

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