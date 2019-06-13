畢典超有愛！ 寶山雙溪國小畢業生捐義賣款回饋母校

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣全縣各國中小今天起接連3天陸續舉辦畢業典禮，其中有86所集中在今天「共襄盛舉」，全縣空氣不僅因為天候而溼答答，也因離情依依的淚水而溼度倍增。
位於寶山鄉的雙溪國小今年除了附設幼兒園有20名小小孩要正式進入小學，另有國小部2班、共42名畢業生要開始「壯遊」另一段人生旅程。
小校、小班的師生感情分外濃厚，在校長溫芳蘭支持下，畢業班導師王佳欣、沈瑞美親自設計畢業紀念冊送給自己班上的小朋友做永遠的紀念。
這42名小朋友們也把過去6年所學成果，融合自己最有感情的校園角落，動手拍、再用影像輸出，後製處理化成各種「寶盒」，共同在他們的教室大樓樓梯間牆面上，用「寶盒」栽下一棵「回憶樹」，展現6年學習成果，也是送給母校師長和學弟妹們的禮物，作為他們的感恩回饋和鼓勵。
雙溪國小的畢業班昨天趕在畢典前先辦了場跳蚤市場愛心義賣活動，以「別人的舊愛是自己新歡」概念，大力鼓吹大家獻出愛心，最後獲得3000元的收入。
這群小朋友也在今天畢業之刻，透過母校捐贈給寶山鄉內弱勢團體，以此實踐師長平時「在自己的幸福中看到別人的需要」的教誨。
此外，竹北地區的東興國中今年是第一次有畢業生，今天下午舉行畢典。光明國小因為活動的規模比較大，特別借用新竹縣體育館舉辦。而博愛國小則以「魔法秀」為主題，營造小朋友成長就像是被施了魔法一樣，一路充滿新鮮有趣的挑戰。
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新竹縣雙溪國小畢業典禮上，六年孝班學生蜂湧上前獻花謝謝導師沈瑞美（中），讓沈瑞美又是哭又是笑。（記者黃美珠攝）
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新竹縣雙溪國小六年忠班導師王佳欣把學生當成自己的孩子，畢業典禮上，就是男同學也忍不住當面飆淚，讓老師了解他們的不捨。（記者黃美珠攝）
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雙溪國小校長溫芳蘭（左）領著畢業生對校園做最後的巡禮。（記者黃美珠攝）
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雙溪國小畢業生在教室大樓樓梯間牆面「栽」下的「回憶樹」，是對師長6年辛勤指導的回饋，也是給學弟妹們的鼓勵。（記者黃美珠攝）