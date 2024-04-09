花蓮強震後台中9建物經勘鑑 結構安全均無虞

台中9件建物申請結構安全鑑定，均無結構安全疑慮。（市府提供）

2024/04/09 17:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕花蓮震災後，台中都發局接獲9件因房屋牆面龜裂，申請建物結構安全鑑定案，台中市建築師公會建築師初步勘查後，評定多屬外牆、粉刷牆等破損，均未影響建物結構，台中市目前沒有建物被列紅、黃單。

基於公共安全，都發局已編製「地震後房屋結構自行初步檢測簡易手冊」電子書，提供民眾下載，自行檢查房屋情況。

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日前花蓮發生規模7.2強震，台中市也感受到4-5級的震度，部分建物傳出牆面龜裂，民眾關切建物結構安全，台中市都發局長李正偉指出，震後已收到9件因建物出現牆壁龜裂等的建物結構安全鑑定申請，連日經派建築師及技師前往鑑定後，包括有住宅牆面龜裂，但受損牆面屬非結構牆面的隔間牆，另有大樓外牆剛做完外牆拉皮工程，外牆的粉刷層因強烈地震而剝落，也非屬結構牆面等。

李正偉指出，9件勘察結果均未影響建物結構安全，只要修復改善即可，不需另進行耐震補強工程，目前全市建物在震後未有列紅、黃單等危險建物。

他強調，台中市各地區地質狀況和房屋結構、新舊程度不一，因此建物的地震承受度和遭破壞影響程度也不一，為維護公共安全，都發局鼓勵民眾加強建物自主檢查，編製「地震後房屋結構自行初步檢測簡易手冊」電子書，建議市民透過都發局網頁

（https://www.ud.taichung.gov.tw/28928/29378/1030335/355489/）下載電子書先以進行初步評估。

李正偉指出，都發局提供多項補助方案，包括建築物結構安全性能耐震能力初步檢測及評估補助、建築物結構弱層補強工程補助、公寓大廈共用部分相關設施之修繕補助及老舊建築物重建或整建、維護補助等，民眾可洽都發局了解補助內容。

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