80歲阿公克服腦中風重返校園 跟15歲孫子一起國中畢業

2019-06-12 15:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東區育英國中今日舉辦畢業典禮，80歲的謝老云曾腦中風，為不讓自己退化報讀國中補校，跟著孫子謝竣綺一起成為國中生，謝竣綺以為阿公上學記撐不了3天，沒想到一讀3年，更因阿公三不五時會來「請益」，逼得他也振作起來，祖孫因切磋功課跨越代溝，還會聊臉書與IG，有聊不完的話題，今日一同帥氣畢業約定往下一站出發。

謝老云雖原僅具小學學歷，經營食品機械工廠有聲有色，卻在60歲那年腦中風，身體不聽使喚下收起工廠專心復健，原本走路歪斜的他，靠著每日逾10小時的復健毅力，現在不但能走路自如，甚至還能騎腳踏車。

畢竟曾腦中風，謝老云不願有提早退化的風險，3年前孫子謝竣綺就讀育英國中時，也決定到育英國中補校就讀，兩人分別白天跟晚上上課，因謝老云當年已年近80，謝竣綺說，以為阿公上學記撐不了3天，甚至等著看他「蹺課」，沒想到阿公除偶因身體不適請假外，幾乎天天去學校上課，甚至每次都是全班第一個到的學生，阿公「玩真的」，讓他驚訝不已。

謝老云補校課業有國文、英文及數學等學科，他說，很多時候明明上課時聽懂，但回家就全還給老師，他常找孫子求救教他數學，謝竣綺則是怕被阿公問倒，對功課不敢掉以輕心，無形中成績也進步。

兩人間差距60餘年的世代鴻溝，透過功課及校園生活的共同話題，祖孫間變得很有話聊，甚至還會一起研究臉書跟IG，讓謝老云開心自己沒落伍。

今日祖孫一起畢業，謝竣綺將升學高中，謝老云則因育英補校課程豐富，考慮繼續讀補校，兩人相約往下一站認真邁進。

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