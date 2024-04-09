土城大樓震出鋼筋爆裂 受災戶質疑建商偷工減料

土城大樓建物鋼筋爆開，受災戶發現鋼筋數量變少。（記者陳奕劭攝）

2024/04/09 17:48

〔記者陳奕劭／新北報導〕花蓮近海3日發生芮氏規模7.2地震，新北市土城區受災嚴重、多處大樓受損，部分建物被列為紅單、黃單，居民暫時無家可歸。受災戶今日（9日）與新北市議員林銘仁一同在台北一家親大樓前召開記者會，質疑地震災區房屋偷工減料造成柱結構破壞，希望政府協助調查。

大地震過後，位於土城區延和路「台北一家親」大樓有53戶、80名居民被撤離。社區主委開記者會批發現偷工減料，要求新北市府徹查。林銘仁呼籲市府建立單一窗口，協助災民重建家園。

請繼續往下閱讀...

吳姓副主委表示，地震發現兩根樑柱爆裂，比對建築圖發現，柱內應有20根主鋼筋支撐，卻發現只有13根鋼筋，整整少了7根，且鋼筋大小不一，未按照建築物規格，質疑建商施工時偷工減料，希望市府單位查出真相。

吳姓副主委也說，「台北一家親」大樓地震後被列為黃單建物，必須撤除黃單後才能返回居住，居民暫時得在外租屋。

對此，新北市工務局表示，工務局會協助社區查證當年施工過程相關檔案資料，後續補強該大樓時會一併考量現場鋼筋不足問題，經專業技師確認無誤後，居民才能回去入住。

土城大樓建物鋼筋爆開，受災戶質疑建商偷工減料。（記者陳奕劭攝）

林銘仁協助受災戶召開記者會。（翻攝自臉書「林銘仁新北市議員」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法