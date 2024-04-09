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地牛頻翻身 家長盼普發國小學童防震頭套

近期地震頻傳，國小學童防災演練頭戴防震頭套。（資料照）

近期地震頻傳，國小學童防災演練頭戴防震頭套。（資料照）

2024/04/09 17:27

〔記者張軒哲／台中報導〕3日花蓮東部外海發生強震，全台各地感受地震威力。當天台中市海線有國小學生拿隨手拿取桌上綠色墊板護頭，引起家長議論，部分學校學童有防震頭套防護，盼尚未申請的學校能補強。台中市府今日指出，「教育部防災基礎建置計劃」有專案經費補助購置防震頭套，學校可於每年9月份申請教育部防災基礎建置計畫，發給對象為「國小一年級學童」。

花蓮地震至今，依舊餘震不斷，全台民眾關切地震。有海線家長指出，大家的孩子就讀的小學有防震頭套嗎？結果梧棲、沙鹿、清水三區皆有國小沒有防震頭套，例如大秀國小學生有防震頭套，但鄰近的其他學校卻沒有，形成同一區的學校並未同步申請的情況。

據了解，前年台中市有許多小學贈送小一孩童防震頭套，此防震頭套還可作為平時的孩童午休枕，實用性非常高，預算是由教育部國教署補助。民進黨市議員王立任表示，之前國教署有補助，有學校有申請，近期震後陸續有家長反映，台中市目前每年小一新生約2萬7千人，一個防震頭套約150元，學校申請防災計畫含購買防震頭套，如果沒補助，一年市府約提撥400萬左右經費，讓小一新生購買。目前情況是學校要主動申請，教育局是被動接收轉國教署，會在議會提案每個學生都要配備防震頭套，若國教署能補助經費是最好的，未來要全面實施讓孩子更安全。

台中市府教育局表示，地震無時無刻都可能發生，所以防災的重點是要教導學生可以利用隨手可得的物品進行防護，教育局會持續加強宣導，教導學生遇到地震來臨，即時做到「趴、掩、穩」三步驟及時避難，並以隨手可取得之個人物品如桌墊、書本、隨身書包等物品，作為防護物件，確保自身安全。

台中市大秀國小學童將防震頭套披掛在椅背。（記者張軒哲攝）

台中市大秀國小學童將防震頭套披掛在椅背。（記者張軒哲攝）

台中市大秀國小學童入學時，皆獲贈防震頭套。（記者張軒哲攝）

台中市大秀國小學童入學時，皆獲贈防震頭套。（記者張軒哲攝）

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